كشفت تقارير صحفية عن أسباب عدم سفر نواف العقيدي حارس النصر السعودي مع بعثة الفريق، التي اتجهت صباح الأحد، إلى البرتغال من أجل خوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وبجانب العقيدي لم يسافر أيضًا كل من ثنائي الفريق نواف بوشل وحمد آل منصور.

وأبدت جماهير النصر عدم فهمها لأسباب سفر العقيدي مع بعثة النصر، متسائلة هل لإيقافه السابق سببًا في الأمر، خاصة أن العقوبة المفروضة على اللاعب تنتهي رسميًا يوم 12 يوليو المقبل.

وكان نواف العقيدي قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 5 أشهر، مع غرامة مالية بقيمة 300 ألف ريال، بقرار من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي صدر يوم 12 فبراير الماضي.

وتمت معاقبة الحارس ومعه 5 لاعبين سعوديين آخرين، على خلفية رفضهم الانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي قبل انطلاق بطولة كأس آسيا 2024، التي أُقيمت في الشتاء الماضي.

ولكن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، أوضح عبر حسابه على منصة "إكس"، أن العقيدي لن يرافق البعثة اليوم، على أن يلتحق بالمعسكر خلال اليومين المقبلين، مشيرًا إلى أن السبب وراء ذلك يرجع إلى بعض إجراءات السفر التي حالت دون تمكن صاحب الـ24 عامًا من مغادرة الرياض.

وأعلن النادي في الآونة الأخيرة عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، إذ يخوض النصر في البرتغال 6 مباريات ودية، وبعدها سيتجه الفريق إلى ماربيلا في إسبانيا، في الأول من أغسطس المقبل لمدة أسبوع بمعسكر يشهد مباراتين وديتين، قبل العودة إلى السعودية في 8 أغسطس.

وشهد الموسم الماضي خسارة "العالمي" للقب بطولة دوري روشن السعودي، التي حسمها الهلال لصالحه قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، كذلك ودع بطولة دوري أبطال آسيا.