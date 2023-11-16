وكيل أشرف حكيمي يحسم موقف اللاعب من العودة إلى إنتر ميلان

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن إنتر ميلان يفكر في عودة حكيمي إلى صفوف الفريق مرة أخرى.

ويبدو أن موسم 2023-24 هذا هو أفضل موسم له منذ وصوله، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أربعة أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 14 مباراة بجميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.

وفي حين أن حكيمي لا يزال لديه ثلاث سنوات أخرى في عقده الحالي، فإن المناقشات حول مستقبل اللاعب هي القاعدة في كرة القدم.

وعلق وكيل نجم باريس سان جيرمان مؤخرًا على إمكانية عودة حكيمي إلى إنتر ميلان، مرة أخرى.

وقال أليخاندرو كامانو لتطبيق (TVPLAY): "أعلم أن حكيمي جعل الكثيرين في إنتر سعداء، لكنني أعتقد أنها قصة منتهية".

وأضاف: "لا أعلم شيئًا عن المستقبل، لكن باريس سان جيرمان يتحدث عن إمكانية الاستمرار مع حكيمي لفترة طويلة".