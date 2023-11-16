وكيل أشرف حكيمي يحسم موقف اللاعب من العودة إلى إنتر ميلان
حسم وكيل النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مصير اللاعب، بعدما تردد أنه سيعود إلى إنتر ميلان مرة أخرى.
وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن إنتر ميلان يفكر في عودة حكيمي إلى صفوف الفريق مرة أخرى.
ويبدو أن موسم 2023-24 هذا هو أفضل موسم له منذ وصوله، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أربعة أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 14 مباراة بجميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.
وفي حين أن حكيمي لا يزال لديه ثلاث سنوات أخرى في عقده الحالي، فإن المناقشات حول مستقبل اللاعب هي القاعدة في كرة القدم.
وعلق وكيل نجم باريس سان جيرمان مؤخرًا على إمكانية عودة حكيمي إلى إنتر ميلان، مرة أخرى.
وقال أليخاندرو كامانو لتطبيق (TVPLAY): "أعلم أن حكيمي جعل الكثيرين في إنتر سعداء، لكنني أعتقد أنها قصة منتهية".
وأضاف: "لا أعلم شيئًا عن المستقبل، لكن باريس سان جيرمان يتحدث عن إمكانية الاستمرار مع حكيمي لفترة طويلة".
وعانى باريس سان جيرمان من أجل العثور على ظهيرين جيدين منذ بدء عصر الاستثمار الرياضي القطري في عام 2011.
واستثمر باريس سان جيرمان في عام 2021 للحصول على ظهير أيمن من الطراز العالمي وهو أشرف حكيمي، ودفع نادي العاصمة ما يصل إلى 70 مليون يورو لضم اللاعب المغربي الدولي من الإنتر.
ومع وجود حكيمي ونونو مينديز، بمجرد عودة البرتغالي من الإصابة، سيكون من الصعب عدم تصور موافقة فريق الدوري الفرنسي على التفريط بهما في المستقبل القريب.