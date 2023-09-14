لعب 15000 دقيقة قبل أن يكمل عامه العشرين.. ضغط المباريات الغصة الوحيدة في حلق بيلينغهام

يبدو أن لاعب الوسط جود بيلينغهام تأقلم دون عناء في صفوف ريال مدريد، وأكد من خلال أدائه القوي أمام إسكتلندا أنه قد يكون قاطرة المنتخب الإنجليزي للفوز ببطولة أوروبا 2024.

وبزغ نجم "بيلينغهام" في مصاف أكبر اللاعبين في العالم، وأغدق عليه المعلقون بالثناء خلال المواسم القليلة الماضية.

لكنه لا يزال في الـ 20 من عمره، وقد قطع شوطًا لا بأس به في القمة.

وعلى الأرجح، لن تقل المتطلبات التي لا ترحم لكرة القدم الحديثة سواء بدنيًا أو ذهنيًا مع مرور الوقت، وسيحتاج اللاعب لإدارة الضغوط بعناية إذا أراد الحفاظ على مساره الرائع.