لعب 15000 دقيقة قبل أن يكمل عامه العشرين.. ضغط المباريات الغصة الوحيدة في حلق بيلينغهام
يبدو أن لاعب الوسط جود بيلينغهام تأقلم دون عناء في صفوف ريال مدريد، وأكد من خلال أدائه القوي أمام إسكتلندا أنه قد يكون قاطرة المنتخب الإنجليزي للفوز ببطولة أوروبا 2024.
وبزغ نجم "بيلينغهام" في مصاف أكبر اللاعبين في العالم، وأغدق عليه المعلقون بالثناء خلال المواسم القليلة الماضية.
لكنه لا يزال في الـ 20 من عمره، وقد قطع شوطًا لا بأس به في القمة.
وعلى الأرجح، لن تقل المتطلبات التي لا ترحم لكرة القدم الحديثة سواء بدنيًا أو ذهنيًا مع مرور الوقت، وسيحتاج اللاعب لإدارة الضغوط بعناية إذا أراد الحفاظ على مساره الرائع.
وبعدما شارك للمرة الأولى كمحترف في صفوف برمنغهام سيتي وهو في الـ 16 من عمره، أصبح أحد أعمدة بروسيا دورتموند، حيث لعب 132 مباراة خلال 3 مواسم.
وأصبح ثالث أصغر لاعب يلعب مع إنجلترا عندما منحه المدرب غاريث ساوثغيت فرصة لخوض مباراته الدولية الأولى في 2020 وهو في الـ 17 من عمره، والآن شارك في 26 مباراة دولية، ويتوقع البعض أن يكون عنصرًا قيّمًا في خط وسط إنجلترا في العقد المقبل.
وسجل بيلينغهام 5 أهداف في أول 4 مباريات مع ريال ليضمن مكانًا في التشكيلة الأساسية للمدرب كارلو أنشيلوتي الذي وصفه بأنه "لاعب الوسط المتكامل" رغم حداثة سنه.
وسيكون هناك عمل شاق في انتظاره هذا الموسم، وحذّر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) من أنه قد يكون عرضة للإنهاك إذا لم يدر جهوده بالصورة الصحيحة.
وفي تقرير نُشر، في يونيو/ حزيران الماضي، خلُص فيفبرو إلى أن بيلينغهام لعب نحو 15.000 دقيقة على مستوى الفريق الأول قبل أن يكمل عامه الـ 20، وهو ما يفوق ما خاضه لاعبون، أمثال: فرانك لامبارد، وواين روني، وستيفن جيرارد، في نفس العمر.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن بيلينغهام لعب 10.176 دقيقة مع بروسيا دورتموند، و2.943 دقيقة مع برمنغهام سيتي، و351 دقيقة مع ريال مدريد، و1.658 دقيقة مع منتخب إنجلترا الأول، بما مجموعه 15218 دقيقة لعب.
وروني هو الأقرب نوعًا ما برصيد 10.989 دقيقة خاضها، مقابل 3.477 دقيقة لعبها لامبارد ولم يكمل ديفيد بيكهام 1000 دقيقة مع الفرق الأولى قبل إكمال عامه الـ 20.
وقال تقرير "فيفبرو" إن أحد الجوانب السلبية لخوض هذا العدد الهائل من الدقائق في مرحلة مبكرة "هو خطر الإنهاك الذهني، إذ يؤثر الضغط لتقديم أداء على أعلى المستويات طوال الوقت على الصحة النفسية للاعبين الشبان".
وأضاف: "تتعلق مشكلة محتملة أخرى بطول المسيرة، فعادة ما يكون للإصابات والمجهود البدني تأثير على هؤلاء اللاعبين في مراحل مبكرة، ومن المهم أن تتعامل الفرق والمنتخبات باعتدال مع إدارة ضغط المباريات الذي يتعرض له اللاعبون الشبان".