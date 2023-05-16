4 أمور يركز عليها ريال مدريد لتخطي مانشستر سيتي

كشف الصحفي الإسباني إيدو أغيري، المقرب من نادي ريال مدريد، أن المدرب كارلو أنشيلوتي ركز على 4 أمور أملًا في تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على مانشستر سيتي غدًا الأربعاء على ملعب الاتحاد، بعدما تعادلا ذهابًا بهدف لمثله في سانتياغو برنابيو.

وتوجهت بعثة ريال مدريد صباح اليوم إلى مانشستر بصفوف كاملة، حيث انضم لاعب خط الوسط إدواردو كامافينغا للبعثة رغم خروجه مصابًا أمام خيتافي يوم السبت الماضي.