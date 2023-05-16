4 أمور يركز عليها ريال مدريد لتخطي مانشستر سيتي
كشف الصحفي الإسباني إيدو أغيري، المقرب من نادي ريال مدريد، أن المدرب كارلو أنشيلوتي ركز على 4 أمور أملًا في تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.
ويحل ريال مدريد ضيفًا على مانشستر سيتي غدًا الأربعاء على ملعب الاتحاد، بعدما تعادلا ذهابًا بهدف لمثله في سانتياغو برنابيو.
وتوجهت بعثة ريال مدريد صباح اليوم إلى مانشستر بصفوف كاملة، حيث انضم لاعب خط الوسط إدواردو كامافينغا للبعثة رغم خروجه مصابًا أمام خيتافي يوم السبت الماضي.
وحسب أغيري ركز أنشيلوتي على 4 أمور مع لاعبيه،
المعاناة في الأوقات الصعبة
طلب كارلو أنشيلوتي من لاعبيه بذل جهدٍ مضاعفٍ في الأوقات الصعبة من المباراة وعدم الاستسلام.
عدم التسرع في التمرير لفينيسيوس
ركز المدرب الإيطالي مع لاعبيه على ضرورة الاحتفاظ بالكرة أكبر قدر ممكن من الوقت قبل التمرير لفينيسيوس جونيور بعدما لوحظ التسرع في التمرير للجناح البرازيلي على الجانب الأيسر.
سيسمح ذلك لفينيسيوس باستلام الكرة في أماكن أقرب إلى المرمى، في ظل تقارير عن شعوره ببعض الانزعاجات البدنية التي لن تمنعه من لعب المباراة.
الركض بصفة مستمرة
طالب أنشيلوتي لاعبيه بالاستمرار في بذل الجهد خلال الشوط الأول لتجنب منح مانشستر سيتي شعورًا بالأفضلية.
المزايا النفسية
يؤمن أنشيلوتي بضرورة حصول لاعبيه على مزايا نفسية في مواجهة مانشستر سيتي ما يؤثر على نتيجة المباراة، فحسب المدرب الإيطالي سيكون الأمر حاسمًا في تحديد الفائز، وهو ما جعله يطالب لاعبيه بفعل كل شيء لاكتساب أفضلية نفسيه على منافسهم القوي.
وحسب التقارير سيخوض أنشيلوتي المباراة بتشكيل مغاير نوعًا ما عن مباراة الذهاب حيث ينوي الاحتفاظ برودريغو غوس على دكة البدلاء، مع البدء بكورتوا وألابا وميليتاو وروديغر وكروس ومودريتش وفالفيردي وكامافينغا ثم فينيسيوس وكريم بنزيما في خط الهجوم.