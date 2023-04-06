بسبب ريال مدريد.. آرسنال يبحث عن بديل لميكيل أرتيتا

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن آرسنال يبحث عن بديل لمدربه الإسباني ميكيل أرتيتا رغم أن الفريق يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب الصحيفة، فإن أرتيتا مدرج في قائمة البدائل المحتملة لكارلو أنشيلوتي على مقاعد البدلاء في ريال مدريد في حال رحيل الإيطالي هذا الصيف.

وعلى الرغم من حقيقة أن أرتيتا مدرب آرسنال قلل من أهمية اهتمام ريال مدريد، إلا أن الحقيقة هي أن المسؤولين عن آرسنال في حالة تأهب لاحتمال رحيل المدرب الإسباني في الصيف.