بسبب ريال مدريد.. آرسنال يبحث عن بديل لميكيل أرتيتا
أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن آرسنال يبحث عن بديل لمدربه الإسباني ميكيل أرتيتا رغم أن الفريق يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبحسب الصحيفة، فإن أرتيتا مدرج في قائمة البدائل المحتملة لكارلو أنشيلوتي على مقاعد البدلاء في ريال مدريد في حال رحيل الإيطالي هذا الصيف.
وعلى الرغم من حقيقة أن أرتيتا مدرب آرسنال قلل من أهمية اهتمام ريال مدريد، إلا أن الحقيقة هي أن المسؤولين عن آرسنال في حالة تأهب لاحتمال رحيل المدرب الإسباني في الصيف.
وفقًا للصحيفة يبحث مسؤولو آرسنال بالفعل عن بدائل لأرتيتا سواء على الفور أو في المستقبل، وهناك بالفعل اسم قوي مرشح لخلاقة أرتيتا على مقاعد البدلاء في آرسنال.
وهذا الاسم وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" هو روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون الذي يقدم موسما رائعا مع "طيور النورس".
ويعتبر برايتون أحد أبرز أندية الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويحتل الفريق المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليغ.
وروبرتو دي زيربي يبلغ من العمر 43 عامًا وهو لاعب كرة قدم سابق جاء من أكاديمية ميلان للشباب ولعب لنابولي.
ورغم أنه لم ينجح كمدرب، أدار فرقًا في إيطاليا، مثل باليرمو وساسولو، ويعرف ماهية دوري أبطال أوروبا منذ أن كان مدربًا لشاختار الأوكراني.
وتولى أرتيتا تدريب آرسنال في ديسمبر 2019 ويرتبط بعقد مع الغانرز حتى يونيو 2025.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن أرتيتا قاد آرسنال في 170 مباراة حقق الفوز في 102 منها مقابل التعادل 24 مرة وخسر 44 مرة.
ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك 72 نقطة من 29 مباراة ويتقدم بـ8 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني الذي لعب 28 مباراة.