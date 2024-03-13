تأهل ألكاراز وسينر لدور الثمانية في إنديان ويلز
فاز الإسباني كارلوس ألكاراز على فابيان ماروتسان، لينتقم لهزيمته أمام اللاعب المجري في بطولة إيطاليا المفتوحة العام الماضي، بينما فاز الإيطالي يانيك سينر في المباراة 18 على التوالي ومن ثم تأهل اللاعبان لدور الثمانية في بطولة إنديان ويلز للتنس للأساتذة بعد فوز كل منهما بمجموعتين متتاليتين الليلة الماضية.
وبكل جدارة واستحقاق فاز ألكاراز على ماروتسان 6-3 و6-3 من خلال ضرباته الأمامية القوية والحفاظ على إرساله بثقة واضحة، ليقترب خطوة من الاحتفاظ باللقب في صحراء كاليفورنيا.
وبضربة أمامية عبر الملعب حسم ألكاراز المصنف الثاني في البطولة المباراة ونظر إلى فريقه مؤكدا إتمام المهمة.
وفي إيطاليا المفتوحة عندما هزم ألكاراز بمجموعتين متتاليتين كان ماروتسان صاعدا من الأدوار التأهيلية في مايو الماضي، لكن المصنف الثاني عالميا قدم أداء متميزا وحقق تفوقا واضحا في أجواء مشمسة في المعلب الرئيس في إنديان ويلز.
وبعد الفوز، قال ألكاراز: "بصراحة كنت متوترا قبل المباراة. لن أكذب.
"لأنها مواجهة مع لاعب فاز عليك من قبل بسهولة. أتذكر أنه لم يترك لي فرصة في مباراة روما. دخول مباراة اليوم كان صعبا بالنسبة لي لكني سعيد فعلا بما حققته.
"بدأت بصورة طيبة تماما ولعبت بطريقتي من البداية. اليوم كنت أعرف ما يتعين علي القيام به بصورة أفضل مما كنت عليه في روما".
وبهذا تتعزز ثقة ألكاراز ويتأكد تفوقه في البطولة؛ إذ إنه لم يخسر أي مجموعة منذ هزيمته في المجموعة الأولى في مباراته الأولى بالبطولة.
وبفوزه حقق ألكاراز فوزه رقم 50 في بطولة كبرى من فئة ألف نقطة.
ويقترب ألكاراز الفائز بلقبين كبيرين من مواجهة محتملة مع سينر بطل أستراليا المفتوحة في قبل النهائي لكنه سيحتاج أولا لتجاوز عقبة الألماني ألكسندر زفيريف المصنف السادس في البطولة والمعروف بضربات إرساله القوية.
وتأهل زفيريف لدور الثمانية بعد الفوز على الأسترالي أليكس دي مينو 5-7 و6-2 و6-3.
وفاز سينر على الأمريكي بن شيلتون 7-6 و6-1 ليواصل مسيرة انتصاراته المتتالية في 2024.
وقال سينر المصنف الثالث في البطولة بعد الفوز: "حاولت فقط أن أكون إيجابيا.
"كانت هناك لحظات صعبة وخاصة في المجموعة الأولى وأنا فعلا سعيد بالفوز بهذه المجموعة. وبدأت بإيجابية المجموعة الثانية وهذا ما منحني ثقة كبيرة."
وسيلتقي سينر في دور الثمانية مع التشيكي ييري ليكا (22 عاما) في أول مواجهة بين اللاعبين بينما تصب التوقعات في صالح اللاعب الإيطالي.
وبعد الفوز على الروسي أندريه روبليف المصنف الخامس، فجر ليكا المصنف 32 في البطولة مفاجأة جديدة بالفوز وبجدارة على اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف 11 بنتيجة 6-2 و6-4 الليلة الماضية، ليصعد لدور الثمانية في بطولة للأساتذة من فئة ألف نقطة للمرة الأولى في مسيرته.
وفي آخر مباراتين لم يخسر ليكا إرساله.