تأهل ألكاراز وسينر لدور الثمانية في إنديان ويلز

فاز الإسباني كارلوس ألكاراز على فابيان ماروتسان، لينتقم لهزيمته أمام اللاعب المجري في بطولة إيطاليا المفتوحة العام الماضي، بينما فاز الإيطالي يانيك سينر في المباراة 18 على التوالي ومن ثم تأهل اللاعبان لدور الثمانية في بطولة إنديان ويلز للتنس للأساتذة بعد فوز كل منهما بمجموعتين متتاليتين الليلة الماضية.

وبكل جدارة واستحقاق فاز ألكاراز على ماروتسان 6-3 و6-3 من خلال ضرباته الأمامية القوية والحفاظ على إرساله بثقة واضحة، ليقترب خطوة من الاحتفاظ باللقب في صحراء كاليفورنيا.

وبضربة أمامية عبر الملعب حسم ألكاراز المصنف الثاني في البطولة المباراة ونظر إلى فريقه مؤكدا إتمام المهمة.

وفي إيطاليا المفتوحة عندما هزم ألكاراز بمجموعتين متتاليتين كان ماروتسان صاعدا من الأدوار التأهيلية في مايو الماضي، لكن المصنف الثاني عالميا قدم أداء متميزا وحقق تفوقا واضحا في أجواء مشمسة في المعلب الرئيس في إنديان ويلز.