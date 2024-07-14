ظهور خاص لابنتي دي ماريا في مباراة الأرجنتين وكولومبيا

يعيش أنخيل دي ماريا، نجم منتخب الأرجنتين، ليلة خاصة في مواجهة كولومبيا، فجر الإثنين، بالدور النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024.

ويحلم دي ماريا بإنهاء مسيرته الدولية مع الأرجنتين بحصد لقب كوبا أمريكا بعدما أعلن اللاعب المخضرم صاحب الـ 36 عامًا أنه سيعتزل اللعب دوليًا عقب البطولة القارية.

ولكن دي ماريا سيعيش لحظة خاصة في مباراة كولومبيا بعد اختيار ابنتيه لحمل الكرة إلى حكم لقاء النهائي قبل انطلاق المباراة.

وقدم دي ماريا مسيرة رائعة مع منتخب الأرجنتين، حيث سجل 31 هدفا في 144 مباراة مع الفريق، وشارك في 6 نسخ لبطولة كوبا أميركا و4 نسخ بكأس العالم.

وقاد دي ماريا منتخب بلاده للحصول على الميدالية الذهبية بأولمبياد 2008 كما سجل في مرمى إيطاليا في كأس فيناليسيما، التي جرت بين بطلي كوبا أميركا وأمم أوروبا قبل عامين.

وأعرب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين في مقابلة أجراها مع محطة (دايركت سبورتس) الرياضية، عن رغبته في أن يهز دي ماريا الشباك في المباراة النهائية، مثلما فعل أمام البرازيل في نهائي النسخة الماضية (كوبا أميركا 2021)، ليقود الفريق للتتويج باللقب آنذاك، وكذلك أمام فرنسا في نهائي كأس العالم عام 2022 بقطر.

وأضاف ميسي أن الفريق ما زال يأمل في أن يعيد دي ماريا النظر في قراره، حيث قال: نقول له دائما إنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فلدينا مباريات فاصلة قادمة، ورغم ذلك فقد اتخذ قراره، ولا يوجد شيء يمكن أن يغيره.