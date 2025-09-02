ماكرون: حركة الاعتراف بفلسطين لن يوقفها لا هجوم ولا محاولة ضم للأراضي
حسام حسن يصفق.. لاعبو منتخب مصر يفاجئون محمد صلاح (صور وفيديو)

محمد صلاح في معسكر منتخب مصر الأولالمصدر: حساب اتحاد الكرة المصري على فيسبوك
02 سبتمبر 2025، 5:48 م

نظم نجوم منتخب مصر ممرا شرفيا لمحمد صلاح، نجم ليفربول وقائد الفراعنة، وذلك بعد انضمامه لمعسكر المنتخب الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وجاء الممر الشرفي بسبب فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2024-2025.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري صورة تظهر احتفاء اللاعبين، والمدير الفني للمنتخب الأول حسام حسن بتواجد صلاح، حيث قام الأخير بالتصفيق له بشكل رائع، وعلق الحساب قائلا: "الأفضل حضر فوجب الاحتفال، ممر شرفي من منتخب مصر للقائد محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025".

 

 

وانتظم صلاح في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

ويخوض منتخب مصر مرانه في استاد السلام استعدادا لمباراة إثيوبيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويتساوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط أيضا، ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

 

 

