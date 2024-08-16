أظهر الإنجليزي جود بيلينغهام دعمه للبطلة الحاصلة على الميدالية الذهبية الأولمبية، الأمريكية سونيزا لي.

سونيزا لي البالغة من العمر 21 عامًا، كانت جزءًا من فتيات فريق الجمباز الأمريكي اللاتي فزن بالميدالية الذهبية في أولمبياد صيف 2024 لفريق الولايات المتحدة الأمريكية.

وأنهت سونيزا لي أولمبياد "باريس 2024"، بميدالية ذهبية واحدة وبرونزيتين، وقد نشرت صورة وثقت بها ميدالياتها على صفحتها على منصة "إنستغرام".

وجذب المنشور انتباه جود بيلينغهام، والذي ترك إعجابًا على منشورها.

واتضح فيما بعد أن بيلينغهام ولاعبة الجمباز الجميلة سونيزا لي يتابعان بعضهما البعض في "إنستغرام".

من هي سونيزا لي؟

اعتقدت سونيزا لي أن مسيرتها في الجمباز ربما انتهت عندما مرضت العام الماضي، وأشادت بالأشخاص المقربين منها الذين ساهموا في تعافيها المذهل الذي جعلها تغادر أولمبياد باريس بثلاث ميداليات.

وكانت لي طريحة الفراش منذ ثمانية أشهر بسبب إصابتها بمرضين خطيرين في الكلى، ولكن بفضل العلاج المناسب والتشجيع تعافت لتفوز بالميدالية الذهبية للفرق وبرونزية كل الأجهزة والعارضتين غير المتماثلتين.

وقالت لي، بعد التتويج: "أشعر بتحسن كبير الآن بمساعدة أطبائي وفريقي. إن وجود نظام الدعم ساعدني بالتأكيد كثيرا لأنه كانت هناك أوقات كنت أرغب فيها في الاستسلام".

وكانت لي (21 عاما) جزءا من فريق الولايات المتحدة في ألعاب طوكيو الذي اضطر إلى الاكتفاء بالميدالية الفضية في منافسات الفرق بعد انسحاب قائدته سيمون بايلز من معظم المسابقات؛ بسبب مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.

وسعى الفريق المتماسك والمخضرم للتعويض في باريس، وحصل على ما جاء من أجله بالفوز في نهائي الفرق.

وقالت لي: "أشعر بقدر هائل من الذهول. أنا فخورة للغاية لأنني تمكنت من التغلب على كل شيء، وأنني لم أستسلم أبدًا لأنني لم أكن لأكون أكثر سعادة بما حققته في هذه الألعاب الأولمبية".

وأوضحت أن زملاءها في الفريق - من بينهم بايلز، وجوردان تشيليز، وجايد كاري، والوافدة الجديد هازلي ريفيرا - سارعوا إلى تذكيرها بضرورة الإيمان بنفسها.

وقالت: "لقد أخبروني في الأساس أنني بحاجة إلى التجول والتصرف كما لو كنت البطلة الأولمبية الحالية، فقط لتعزيز ثقتي بنفسي قليلا.. إنهم يقولون :عندما تكون في صالة الألعاب الرياضية، تشعر بالخجل قليلا كما تعلم، وتكون متوترا قليلا".