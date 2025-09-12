"حاولت أن تشتريني لنتزوج".. فضيحة جديدة لواندا نارا بعد ورطة إيكاردي

لاحقت فضيحة جديدة عارضة الأزياء الأرجنتينية واندا نارا بعد الأزمة السابقة الخاصة بزوجها السابق ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان الإيطالي السابق.

وانفصلت واندا نارا عن إيكاردي بعد اتهامات بخيانة زوجها مع اللاعب كيتا بالدي في قضية أثارت جدلاً إعلامياً واسعاً.

أخبار ذات علاقة اعتراف صادم من واندا نارا حول خيانة إيكاردي لها

وفجر المغني إل-غانتي مفاجأة مدوية حول علاقته مع واندا نارا بعدما ظهر الثنائي في فترة سابقة ما أثار التكهنات حول ارتباطهما.

وتحدث إل-غانتي في مقابلة مع برنامج +CARAS، الذي يقدمه هيكتور موجيري، عن صداقته بواندا نارا مؤكداً أنها حاولت شراء حبه بعرض للزواج يشمل حصوله على سيارة فيراري.

وتأتي هذه الشهادة بعد أن أدلت واندا بروايتها في مقابلة إعلامية بأن إل-غانتي من تقدم لخطبتها.

ونفى المغني الشهير تقدمه لخطبة واندا نارا كما أشارت الأخيرة مؤكداً أن ما حدث هو العكس.

وأضاف:" واندا قالت لي نحن ثنائي رائع لكل من يرانا ويتابعنا، إذا تزوجنا، فسأشتري لك سيارة فيراري".

أخبار ذات علاقة تشخيص إصابة أوسيمين المرعبة في مباراة نيجيريا ورواندا (فيديو)

وأتم قائلاً:"لم يعجبني هذا الأسلوب ولا أحب إقناعي بهذه الطريقة فما يأتي بسهولة يتم التضحية به أيضاً بسهولة، وعلاقتنا لم تستمر لأني عدت إلى زوجتي ومرتبط بعائلتي".