سرّ انهيار الإفريقي التونسي بدنيا أمام الصفاقسي في الشوط الثاني (فيديو)

شن مشجعو النادي الإفريقي التونسي هجوما حادا على اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب فوزي البنزرتي بعد سقوط فريقهم في التعادل على أرضه أمام الصفاقسي (1 ـ 1) أمس الأحد في الجولة الخامسة من الدوري.

وعلى ملعب رادس الأولمبي، فشل النادي الإفريقي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية تواليا على قواعده، بعد أن كان خسر أمام ترجي جرجيس منذ أسبوعين (2 ـ1) وهي الخسارة الأولى له والوحيدة حتى الآن في المسابقة.

ولم يستطع رفاق الدولي الليبي علي يوسف الحفاظ على الأسبقية التي حصلوا عليها في الشوط الأول بعد هدف المهاجم فراس شواط في الدقيقة 40 وهي النتيجة التي انتهى عيها النصف الأول من الكلاسيكو.

وفي الشوط الثاني، قلب الصفاقسي المباراة رأسا على عقب وأظهر لاعبوه جاهزية بدنية وفنية لافتة مقابل انهيار بدني للاعبي الإفريقي الذين عجزوا عن مجاراة نسق المباراة.

التراجع البدني الرهيب والواضح للاعبي المدرب فوزي البنزرتي أفرز هدف التعادل للصفاقسي من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الشوط الثاني من ركلة جزاء للمدافع هشام بكار.

وأفرز الأداء الذي قدمه النادي الإفريقي في الشوط الثاني موجة من التساؤلات وحالة من الغضب من قبل الجماهير التي ألقت وابلا من القوارير والمقذوفات تجاه لاعبيها ومدرب فريقها احتجاجا على أدائهم الهزيل وتراجعهم بدنيا مقابل خروج لاعبي الصفاقسي من مناطقهم ونجاحهم في شن هجمات خطيرة جدا كانت الشباك تنبئ فيها بالاهتزاز لولا سوء التركيز أمام المرمى.

وأظهرت إحصائيات الشوط الثاني من المباراة مؤشرات صادمة للاعبي الإفريقي في مستوى الجاهزية البدنية في حين أكد الكثير من الملاحظين أن وراء الانهيار البدني يقف سبب رئيسي وهو التدريب الشاق الذي خضع له اللاعبون بتعليمات من البنزرتي.

وترى أغلب الآراء الفنية أن البنزرتي أخضع لاعبيه لتدريبات عسكرية في وقت غير مناسب بالمرة وهو ما أفرز تراجعهم بدنيا على عكس لاعبي الصفاقسي.

وأضافت المصادر ذاتها أن التدريبات الشاقة في الجبال والمناطق الوعرة وهي من الأساليب التي يعتمدها فوزي البنزرتي عادة ما تكون في تحضيرات ما قبل بداية الموسم لا أن تكون بعد خوض 4 مباريات أو أكثر.

وبدا النادي الإفريقي بدنيا منهارا في الشوط الثاني وأظهرت الإحصائيات أن لاعب الدفاع الأيسر هشام بكار نجح في الوصول ما يقرب من 6 مرات من مناطق جزاء الإفريقي.

كما أكدت الإحصائيات أيضا أن التغييرات التي قام بها مدرب الصفاقسي محمد الكوكي كانت ناجحة وأرهقت دفاع الإفريقي بالضغط المستمر في حين لم ينجح البنزرتي في منح فريقه الجاهزية اللازمة في الشوط الثاني.

ويحتل الإفريقي المركز الثالث بعد 5 جولات من الدوري برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وخسارة في حين يملك الصفاقسي 5 نقاط من خسارتين وتعادلين وفوز واحد.