دي ماريا ينوي الاعتزال الدولي بعد كوبا أمريكا 2024

ذكرت شبكة "ESPN" أن أنخيل دي ماريا ينوي الاعتزال الدولي بعد بطولة كوبا أمريكا 2024.

وتقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في يونيو ويوليو المقبلين في الولايات المتحدة.

وكشفت "ESPN" أن دي ماريا البالغ من العمر 35 عاما، سيعتزل اللعب مع الأرجنتين بعد كوبا أمريكا 2024.

وحال اعتزال دي ماريا بعد كوبا أمريكا 2024 يتأكد أنه لن يشارك في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكان دي ماريا عنصرا مهما في تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر، وسجل هدفا في المباراة النهائية أمام فرنسا.

وسجل دي ماريا الهدف الوحيد للأرجنتين في المباراة النهائية ضد البرازيل في كوبا أمريكا 2021، وهدفا في الفوز 3/0 على إيطاليا في نهائي فيناليسيما 2022.

وخاض دي ماريا 132 مباراة دولية حتى الآن وسجل 29 هدفا منذ ظهوره الأول أمام باراغواي في تصفيات كأس العالم عام 2008.

ولعب دي ماريا مع الأرجنتين في كأس العالم 2010 و2014 و2018 و2022، وفي كوبا أمريكا 2011 وكوبا أمريكا 2015 وكوبا أمريكا 2016 وكوبا أمريكا 2019.