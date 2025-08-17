جيوكيريس ضد سيسكو.. 4 معارك نارية تحسم مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال

كتب:نور الدين ميفراني

يحتضن ملعب أولد ترافورد أقوى مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز وتجمع مانشستر يونايتد وآرسنال في قمة منتظرة لمعرفة طموح الفريقين في الموسم.

مانشستر يونايتد، الساعي للتعافي من موسمه الكارثي الموسم الماضي، أنفق ببذخ هذا الصيف سعيًا للصعود إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تعوَّد آرسنال على الصراع من أجل اللقب في المواسم الأخيرة.

ويترقب بفارغ الصبر إمكانية زيادة معاناة منافسه بنتيجة تُعزز مسيرتهم نحو اللقب.

وستشهد المباراة بضع معارك تكتيكية شيقة ونارية في جميع أنحاء الملعب، ونستعرض أربع معارك تستحق المشاهدة :

بنجامين سيسكو ضد ويليام ساليبا

كان بإمكان بنجامين سيسكو الانضمام إلى آرسنال في وقت سابق من هذا الصيف، لكنه سيخوض مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص أحمر مختلف، محاولًا تذكير المدفعجية بما فاتهم.

يُعدّ سيسكو خصمًا صعبًا لأي مدافع، لكن آرسنال يمتلك أحد أفضل المدافعين في هذا المجال، ويليام ساليبا، الذي سيحتاج إلى كل ذرة من لياقته البدنية وذكائه التكتيكي ليحسم المباراة لصالحه.

هاري ماغواير ضد فيكتور غيوكيرس

نعرف تاريخ المدرب البرتغالي روبن أموريم مع فيكتور غيوكيرس لكونه دربه في سبورتنغ لشبونة، وكان من الممكن أن يلعب بسهولة مع مانشستر يونايتد حاليًّا لو لم يكن أداء الشياطين الحمر سيئًا الموسم الماضي، لكن خسارة يونايتد هي مكسب لآرسنال.

كان أمام غيوكيرس فترة أطول قليلًا للانسجام مع ناديه الجديد، بما في ذلك الاستفادة من بعض المباريات الودية قبل الموسم، لكن كل الأنظار ستتجه نحو أدائه في مباراة تنافسية على الأراضي الإنجليزية. سيحاول هاري ماغواير إفساد ظهوره الأول.

وبصفته قائدًا لثلاثي دفاع مانشستر يونايتد، سيُعهد إلى هاري ماغواير إمّا بتحييد غيوكيرس مباشرةً وإمّا ضمان قوة من حوله قادرة على إيقافه.

وإذا قدّم أداءً أفضل من ساليبا في الطرف الآخر، فقد يستفيد يونايتد من هذه المباراة.

برونو فيرنانديز ضد ديكلان رايس

أنفق مانشستر يونايتد مبالغ طائلة هذا الصيف، لكن برونو فرنانديز يبقى نجمه، ولاعب الخطورة الحقيقي الذي سيُعهد إليه بمهمة قيادة هجوم جديد لا يزال يعتاد على اللاعبين الجدد.

ومن المرجح أن يلعب برنو فرنانديز في مركز أعمق في خط الوسط؛ ما سيدفعه للاصطدام بديكلان رايس.

وسيكون معدل عمل اللاعب الإنجليزي الدؤوب عاملًا أساسيًّا في إخضاع قائد يونايتد، الذي يظهر في جميع أنحاء الملعب في سعيه الدائم للاستحواذ على الكرة قدر الإمكان.

ولا يقتصر الأمر على الدفاع بالنسبة لديكلان رايس، الذي سيكون جزءًا من خط وسط بثلاثة لاعبين في مواجهة ثنائي ارتكاز يونايتد.

ومن المتوقع أن تتاح له العديد من الفرص للاستمتاع بالاستحواذ على الكرة وإظهار مهاراته في حملها، ويحتاج فرنانديز إلى الحرص على الحفاظ على أدائه الدفاعي الممتاز نتيجة لذلك.

أماد يالو ضد مايلز لويس سكيلي

هناك نقطة ضعف محتملة في آرسنال على الجانب الأيسر، حيث سيُطلب من مايلز لويس سكيلي الانتقال إلى خط الوسط، وقد يؤدي هذا التكتيك إلى إخلاء المساحة التي يتألق فيها أماد ديالو.

دور أماد الجديد كظهير جناح هو تسمية فقط، فهو جناح هجومي في جوهره، وقد اكتسب ثقة مدربه وزملائه في الفريق لاختيار لحظاته الهجومية خاصةً عندما يكون لويس-سكيلي خارج مركزه.

قد يُسبب تغيير لويس سكيلي لمركزه نحو الوسط فوضى عارمة بين لاعبي خط وسط يونايتد، ولكنه قد يأتي بنتائج عكسية أيضًا إذا نسي متابعة أماد ديالو.