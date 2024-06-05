خلدون المبارك يتحدث عن مستقبل غوارديولا.. وإنجاز مانشستر سيتي

تحدث خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، عن مستقبل المدير الفني للفريق الأول، بيب غوارديولا، مع اقتراب نهاية عقده.

وكان غوارديولا ألمح في تصريحات بعد نهاية الموسم لإمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي مع انتهاء عقده في الـ30 من يونيو 2025.

ونجح المدرب الكتالوني في قيادة مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الرابعة على التوالي في الموسم الماضي.

وتحدث رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي في لقاء خاص مع قناة النادي، تناول خلاله تطلعات النادي لهذا الموسم وأهدافه.

وقال خلدون المبارك عن مستقبل غوارديولا: "سيكون قرارًا متفقًا عليه بين الطرفين، ليس لديَّ أدنى شك في أننا سنجد اتفاقًا".