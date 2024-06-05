خلدون المبارك يتحدث عن مستقبل غوارديولا.. وإنجاز مانشستر سيتي
تحدث خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، عن مستقبل المدير الفني للفريق الأول، بيب غوارديولا، مع اقتراب نهاية عقده.
وكان غوارديولا ألمح في تصريحات بعد نهاية الموسم لإمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي مع انتهاء عقده في الـ30 من يونيو 2025.
ونجح المدرب الكتالوني في قيادة مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الرابعة على التوالي في الموسم الماضي.
وتحدث رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي في لقاء خاص مع قناة النادي، تناول خلاله تطلعات النادي لهذا الموسم وأهدافه.
وقال خلدون المبارك عن مستقبل غوارديولا: "سيكون قرارًا متفقًا عليه بين الطرفين، ليس لديَّ أدنى شك في أننا سنجد اتفاقًا".
وتابع: "هذا ما فعلناه دائمًا معًا، يجب أن نتوصل لاتفاق يناسب غوارديولا ويناسبنا نحن أيضًا كناد، مثل مانشستر سيتي".
وأردف: "من الصعب أن نقول بالكلمات ما قدمه بيب لمانشستر سيتي، يمكنك النظر إلى الأرقام القياسية فقط من أجل التاريخ، وأعتقد أنه قد حقق كل الأرقام القياسية الموجودة في الكتاب تقريبًا، وهذه أرقام أعتقد أنه سيكون من الصعب جدًّا تحطيمها في المستقبل".
وعن خطط انتقالات مانشستر سيتي في الصيف، أوضح: "نحن حريصون جدًّا على إبقاء الفريق منتعشًا دائمًا، مع مزيج من اللاعبين الجدد. واللاعبون يغادرون في الوقت المناسب، ثم دفعة من الأكاديمية، هذا يخبرك بكل شيء، نحن نحافظ دائمًا على التوازن".
وعن الإنجاز الذي حققه الفريق هذا الموسم، أشار: "في أكثر من 100 عام من كرة القدم الإنجليزية، لم يتمكن أي فريق من تحقيق أربع بطولات متتالية، بمجرد إدراك ذلك، تبدأ حقًا في تقدير حجم ما حققه مانشستر سيتي".