3 عوامل تضغط على حسام حسن قبل مواجهة بوركينا فاسو

يستعد المنتخب المصري لمواجهة مرتقبة أمام بوركينا فاسو يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في مباراة تمثل نقطة فاصلة نحو للتأهل.

وكان الفراعنة قد اقتربوا كثيراً من الصعود إلى المونديال، بعد الفوز على إثيوبيا بثنائية يوم الجمعة الماضي، ليصل الفريق إلى النقطة 19 من 7 مباريات، متصدراً المجموعة الأولى بفارق خمس نقاط كاملة عن بوركينا فاسو التي تملك 14 نقطة.

الفوز في هذه المباراة يعني تأهل مصر مباشرة إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخها، وهو الهدف الأكبر للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

لكن المدرب المصري، حسام حسن، يدخل اللقاء تحت ضغوط متزايدة، ما يجعل المواجهة أكثر حساسية من مجرد مباراة في التصفيات.

رفض مواجهة البرازيل

أولى الأزمات التي تلاحق حسام حسن مرتبطة بقراره رفض عرض من الاتحاد البرازيلي لخوض مباراة ودية في نوفمبر المقبل.

الاتحاد البرازيلي كان قد اقترح لقاءً ضمن سلسلة من المباريات أمام منتخبات عربية وإفريقية، لكن المدير الفني لمنتخب مصر رفض الفكرة مفضلاً مواجهة منافس من القارة الإفريقية، بحجة أن ذلك يخدم تحضيرات الفريق للمراحل النهائية من التصفيات.

هذا القرار لم يمر بهدوء، إذ تعرض حسام حسن لسيل من الانتقادات الجماهيرية التي اعتبرت أن مواجهة البرازيل كانت ستمنح المنتخب خبرة ودعاية أكبر.

الأزمة اتخذت بعداً آخر مع ما تردد عن توتر العلاقة بين حسام حسن ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، فقد كشفت مصادر لـ"إرم نيوز" أن المدرب يخشى أن أي خسارة في مباراة قوية قد تكون ذريعة لإقالته، من جانب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري.

وبحسب ما كشفه المصدر المقرب من حسام حسن، فإن قرار الرفض جاء في الأساس لتجنب احتمالية السقوط أمام منافس بحجم البرازيل، وهو ما قد يفتح الباب أمام رحيله السريع.

ضغط نجاح تونس والمغرب

منتخب تونس حجز بالفعل مقعده في كأس العالم 2026 بعدما فاز على غينيا الاستوائية 1-صفر، ليصل إلى النقطة 22 من 7 انتصارات وتعادل وحيد، دون أي هزيمة، ليضمن المشاركة السابعة في تاريخه بالمونديال.

في الوقت نفسه، تأهل منتخب المغرب رسمياً بعد اكتساح النيجر بخماسية في الجولة السادسة، ليؤكد حضوره في البطولة العالمية مبكراً.

تأهل تونس والمغرب رفع سقف التوقعات الجماهيرية والإعلامية داخل مصر، إذ بات مطلوباً من حسام حسن أن يقود الفراعنة للتأهل دون تأخير، خاصة أن التاريخ والمكانة الكروية للمنتخب لا تسمح بغير ذلك.

ولذا، فإن فشل مصر في حسم التأهل السريع سيضاعف الضغوط على المدرب، خاصة مع المقارنات المباشرة مع جيرانه العرب الذين سبقوه في بلوغ المونديال.

صورة "فيلم ثقافي"

أما ثالث العوامل فجاء من داخل معسكر المنتخب نفسه؛ محمد صلاح، قائد الفراعنة، نشر عبر حسابه في إنستغرام صورة له مع زملائه في فندق الإقامة ببوركينا فاسو، فيما يشاهدون التلفاز، وعلق عليها بكلمة "فيلم ثقافي"، في إشارة ساخرة إلى الفيلم المصري المعروف.

الصورة أثارت جدلاً كبيراً بين الجماهير، فقد اعتبر البعض أن التوقيت غير مناسب وأن الأجواء يفترض أن تكون أكثر جدية قبل مباراة حاسمة.

آخرون رأوا أن ما فعله صلاح مجرد دعابة مع زملائه، فيما ذهب فريق ثالث لاعتبارها رسالة استفزازية موجهة للمنافس البوركيني قبل اللقاء.

لكن في كل الأحوال، انعكس الأمر سلباً على حسام حسن، إذ تزايدت الانتقادات التي تقول إن المدرب فقد السيطرة على لاعبيه، وإن الأجواء داخل المعسكر تسير وفق أجواء النجوم أكثر من تعليمات الجهاز الفني.