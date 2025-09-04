سباق إسبانيا.. أيوسو يفوز بالمرحلة 12 وفينغارد يحتفظ بالصدارة

فاز الإسباني خوان أيوسو، متسابق فريق الإمارات، بالمرحلة 12 من سباق إسبانيا للدراجات، متفوقًا على مواطنه خابيير رومو (موفيستار)، اليوم الخميس، ليحقق فوزه الثاني في سباق هذا العام، في حين احتفظ يوناس فينغارد (فيسما-ليس أبايك) بصدارة الترتيب العام.

وكان أيوسو، الذي فاز بالمرحلة السابعة، برفقة رومو في المقدمة بعد انفصالهما عن باقي المتسابقين في آخر 25 كيلومترًا من المرحلة التي امتدت مسافة 144.9 كيلومتر من لاريدو إلى لوس كوراليس دي بويلنا، لكنه شن هجومًا في الوقت المناسب لتجاوز رومو قرب خط النهاية.

وجاء الفرنسي بريو رولاند (جروباما-إف.دي.جيه) في المركز الثالث بفارق 13 ثانية، في حين أنهى الدنماركي فينجارد المرحلة بسلام في المجموعة الرئيسية التي تأخرت عن الفائز بالمرحلة بفارق أكثر من ست دقائق.

واحتفظ فينغارد بصدارة الترتيب العام بفارق 50 ثانية أمام البرتغالي جواو ألميدا متسابق فريق الإمارات، بينما جاء البريطاني توم بيدكوك متسابق فريق كيو.36.5 في المركز الثالث.