إسبانيا تمزق شباك كوستاريكا بسباعية في أكبر انتصار بكأس العالم 2022 (فيديو)
مزق المنتخب الإسباني شباك نظيره كوستاريكا بعد أن أمطرها بسبعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات المجموعة الخامسة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
إسبانيا كانت يقظة بعد الهزائم المفاجئة التي تعرضت لها الأرجنتين وألمانيا، منافستها في المجموعة الخامسة، أمام منافس أقل تصنيفا في مباراتيهما الافتتاحيتين، وأرهقت كوستاريكا من البداية، حيث تقدمت 3-صفر بعد أكثر من 30 دقيقة بقليل.
سجل داني أولمو الهدف الأول للمنتخب الإسباني في الدقيقة 11، قبل أن يضيف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 21.
وفي الدقيقة 31 سجل فيران توريس الهدف الثالث، لينتهي الشوط الأول بتقدم الماتدور بثلاثية نظيفة.
وفي الشوط الثاني أضاف فيران توريس الهدف الثاني له والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 54، ثم أضاف غافي الهدف الخامس في الدقيقة 74، ثم سجل كارلوس سولير الهدف السادس في الدقيقة 89.
واختتم ألفارو موراتا سباعية فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وكانت مباريات الجولة الأولى في المجموعة ذاتها قد شهدت فوز اليابان على ألمانيا 2 - 1.
بهذا الفوز العريض احتلت إسبانيا صدارة الترتيب بـ 3 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على اليابان التي فاجأت ألمانيا وهزمتها بهدفين لواحد.
ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الألماني يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية، فيما تلعب اليابان مع كوستاريكا.