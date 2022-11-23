إسبانيا تمزق شباك كوستاريكا بسباعية في أكبر انتصار بكأس العالم 2022 (فيديو)

مزق المنتخب الإسباني شباك نظيره كوستاريكا بعد أن أمطرها بسبعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات المجموعة الخامسة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

إسبانيا كانت يقظة بعد الهزائم المفاجئة التي تعرضت لها الأرجنتين وألمانيا، منافستها في المجموعة الخامسة، أمام منافس أقل تصنيفا في مباراتيهما الافتتاحيتين، وأرهقت كوستاريكا من البداية، حيث تقدمت 3-صفر بعد أكثر من 30 دقيقة بقليل.

سجل داني أولمو الهدف الأول للمنتخب الإسباني في الدقيقة 11، قبل أن يضيف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 31 سجل فيران توريس الهدف الثالث، لينتهي الشوط الأول بتقدم الماتدور بثلاثية نظيفة.