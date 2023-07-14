استقالة عضو بمجلس إدارة الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي

فوز عريض

وعلى استاد القاهرة حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على الزمالك بنتيجة 4/1 أمس الخميس، في الجولة الـ31 من الدوري المصري.

وبعد لعبه 30 مباراة لم يتعرض الأهلي لأي خسارة حتى الآن، حيث حقق الفوز 24 مرة وتعادل 6 مرات، وتتبقى لع 4 مباريات.

وسجل للأهلي حسين الشحات في الدقيقة الثانية ومحمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 36 وعلي معلول في الدقيقة 45+1، ومحمد شريف في الدقيقة 90+4.

في حين سجل للزمالك أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء في الدقيقة 68.

ويملك الأهلي 78 نقطة من 30 مباراة وقد ضمن اللقب للمرة الـ43 في تاريخه، في حين يحتل الزمالك المركز الثالث وحصد 59 نقطة من 33 مباراة.

وسيلعب الأهلي في آخر 4 جولات مع "المقاولون العرب" وحرس الحدود وبيراميدز والمصري.