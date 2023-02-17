والدة كريستيانو رونالدو تحضر مباراة النصر والتعاون في مرسول بارك (صورة)
هذه أول مرة تحضر والدة رونالدو مباراة للنصر منذ انضمام نجلها للفريق في ديسمبر الماضي.
تواجدت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر في ملعب مرسول بارك لحضور مباراة الفريق أمام التعاون في الدوري السعودي اليوم الجمعة.
وتواجدت اريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو في بملعب مرسول بارك حيث ظهرت وهي ترتدي وشاح النادي.
وهذه أول مرة تحضر والدة رونالدو مباراة للنصر منذ انضمام نجلها للفريق في ديسمبر الماضي.
ويملك النصر 37 نقطة من 16 مباراة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي ويتأخر بـ3 نقاط عن الشباب المتصدر الذي لعب 18 مباراة.
وانضم رونالدو للنصر في صفقة انتقال حر في ديسمبر الماضي حتى عام 2025.
وشارك رونالدو في 4 مباريات مع النصر سجل فيها 5 أهداف بينها 4 أهداف في مباراة واحدة وكانت أمام الوحدة.