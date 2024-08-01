اقترب النادي الأهلي، من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا مهمًا على البنك الأهلي مساء الخميس.

وواصل الأهلي سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على ضيفه البنك الأهلي اليوم الخميس ضمن الجولة 32 من المسابقة، ليبتعد أكثر في الصدارة.

وحقق الأهلي انتصاره رقم 18 على التوالي في الدوري وهو رقم قياسي جديد للفريق.

ورفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة، مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويملك بطل المسابقة ثلاث مباريات مؤجلة.

كم نقطة يحتاجها الأهلي للتتويج بالدرع؟

ويتبقى للأهلي 5 مباريات في الدوري المصري، وهي المقاولون العرب وسموحة وزد وإنبي ومودرن سبورت، فيما يتبقى لبيراميدز منافسه المباشر 3 مباريات.

بعد تعادل بيراميدز الأخير، أصبح أقصى عدد من النقاط التي من الممكن أن يصل إليه نادي بيراميدز هو 79 نقطة حال الفوز في كل المباريات المتبقية.

ويحتاج النادي الأهلي لحصد 4 نقاط خلال هذه المباريات المتبقية، لكي يصل للنقطة 79 من أجل التتويج بدرع الدوري المصري، دون النظر إلى نتائج منافسه المباشر بيراميدز.