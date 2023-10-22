تقرير: ترشيح غراهام بوتر لتدريب مانشستر يونايتد حال إقالة تين هاغ
كشفت تقارير صحفية أن غراهام بوتر، مدرب تشيلسي السابق، دخل دائرة الترشيحات لقيادة مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، حال اتخاذ قرار برحيل الهولندي إريك تين هاغ بسبب تذبذب المستوى في الموسم الحالي.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، اليوم الأحد، فإن "غراهام بوتر يتمنى وينتظر التحرك من جانب مانشستر يونايتد".
وأوضحت: "غراهام بوتر سيكون مرشحًا لتدريب مانشستر يونايتد، في حال قررت الإدارة الجديدة بقيادة جيم راتكليف إقالة تين هاغ، إذ إنه وفريقه معجبون بغراهام وكانت لهم رغبة سابقة في تعيينه مدربًا لنيس الفرنسي".
ويمتلك نيس الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف وهو أحد المزايدين الرئيسين في سباق شراء مانشستر يونايتد.
وأشار التقرير: "مسؤولو نابولي بدورهم يريدون الاجتماع بغراهام بوتر لمناقشة إمكانية تعيينه مدربًا للفريق الإيطالي، لكن بوتر سيكون في حيرة من أمره، هل يوافق على عرض نابولي أو ينتظر مانشستر يونايتد".
يذكر أن النتائج المتذبذبة لمانشستر يونايتد مؤخرًا تحت قيادة تين هاغ جعلت العديد من التقارير تتحدث عن قرب رحيله عن تدريب الفريق، حيث دخل في خلافات شخصية مع لاعبيه بداية من البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم الماضي مرورًا بالإنجليزي غادون سانشو مؤخرًا.
وبات راتكليف الأقرب لحسم صفقة مانشستر يونايتد بشراء 25% من أسهم النادي مقابل 1.35 مليار جنيه إسترليني.