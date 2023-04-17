روما يقيل الرئيس التنفيذي بيترو بيراردي بعد تحقيق في صفقات انتقال
أعلن روما، اليوم الاثنين، إقالة الرئيس التنفيذي بيترو بيراردي، بعد أيام من مصادرة مدعين لوثائق بالنادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، في إطار تحقيقات في مخالفات مالية مزعومة بشأن صفقات انتقال.
وقال روما، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري، في بيان مقتضب، إنه "أنهى جميع العلاقات" مع بيراردي "بأثر فوري".
ولم يكشف روما عن الأسباب.
وفي الخامس من أبريل نيسان، صادر مدعون وثائق في روما وغريمه في المدينة نادي لاتسيو وأيضا في نادي ساليرنيتانا خلال مداهمات تتعلق بجوانب في صفقات انتقال لاعبين في جميع الأندية الثلاثة، بما في ذلك الأساليب المستخدمة لتحديد أسعار الصفقات.
ونفى روما ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه "يتعاون مع السلطات المختصة ويأمل في توضيح الأمر بشكل كامل في أقرب وقت ممكن".
وكان يوفنتوس تعرض لخصم 15 نقطة من رصيده هذا الموسم في قضية أخرى متعلقة بانتقال اللاعبين.