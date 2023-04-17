روما يقيل الرئيس التنفيذي بيترو بيراردي بعد تحقيق في صفقات انتقال

أعلن روما، اليوم الاثنين، إقالة الرئيس التنفيذي بيترو بيراردي، بعد أيام من مصادرة مدعين لوثائق بالنادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، في إطار تحقيقات في مخالفات مالية مزعومة بشأن صفقات انتقال.

وقال روما، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري، في بيان مقتضب، إنه "أنهى جميع العلاقات" مع بيراردي "بأثر فوري".

ولم يكشف روما عن الأسباب.