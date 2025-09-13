أنقذ مسيرته.. نجم برازيلي يوثق نصيحة كريستيانو رونالدو على فخذه (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

ظهر المهاجم البرازيلي كايو خورخي، لاعب كروزيرو البرازيلي، بوشم على فخذه قرب ركبته، يتضمن نصيحة قدمها له الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.

وقضى المهاجم البالغ 23 عاما فترة في يوفنتوس والتقى خلالها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كان يستعد للرحيل عن الفريق الإيطالي، وقدم له نصيحة لتجعله يسجل أهدافا كثيرة، حيث قال له: "الفرص تأتي من التدريبات والاستعداد الجيد".

وتعاقد يوفنتوس مع المهاجم الشاب في 2021 بعد تألقه خلال كأس العالم للناشئين، حيث قاد منتخب البرازيل للفوز باللقب خلال نسخة 2019.

ويبدو أن نصيحة قائد النصر كان لها مفعول السحر على المهاجم الشاب، الذي عاد للبرازيل في 2024 بعد فشله في إثبات نفسه بإيطاليا.

واختار كايو خورخي اللعب لفريق كروزيرو بدلا من فريقه الأم سانتوس، وتمكن من التألق، حيث شارك في 32 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 20 هدفا، وقدم 5 تمريرات حاسمة بمعدل مساهمة في كل 93 دقيقة.

ويتصدر المهاجم الشاب قائمة هدافي الدوري البرازيلي بـ15 هدفا وترتيب هدافي كأس البرازيل بـ5 أهداف.

تألق المهاجم هذا الموسم دفعه للتفكير في رد الجميل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بوشم نصيحته على فخذه.