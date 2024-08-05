شهدت منافسات نهائي مسابقة الريشة الطائرة اليوم الثلاثاء واحدة من أجمل صور الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي كانت اللاعبة الصينية هي بينغ جياو بطلتها.

وبينما لا يزال صدى حزن وأنين الإسبانية كارولينا مارين يتردد داخل جدران قاعة منافسات الدور نصف النهائي التي جرت يوم الأحد، قدمت النجمة الصينية جياو درسا في الروح الرياضية بلقطة أخلاقية لافتة.

وأصيبت اللاعبة الإسبانية كارولينا مارين خلال نصف النهائي يوم الأحد إصابة بليغة في ركبتها، عندما كانت تتقدم على منافستها الصينية هي بينغ جياو بفارق مريح (21-14، 10-6) وتتقدم نحو النهائي بثبات.

وتأهلت هي بينغ جياو إلى المباراة النهائية على عكس سير المباراة قبل أن تخسر في النهائي على يد الكورية الجنوبية سي يونغ آن، التي توجت بالذهب فيما اكتفت الصينية بالفضية.

لكن جياو المصنفة 9 على العالم لم تنس بالمرة إصابة منافستها كارولينا مارين، وصعدت إلى منصة التتويج بالميدالية الفضية اليوم الإثنين وهي ترفع شريحة معدنية صغيرة تحمل علم إسبانيا في إشارة إلى توجيه الشكر لمنافستها السابقة.

وأشادت جل منصات التواصل بالتصرف الأخلاقي الرائع من اللاعبة الصينية لتكريم منافستها كارولينا مارين التي كانت قاتلت حتى النهاية في الدور نصف النهائي. وهي تبكي، قبل أن تتنافس على نقطتين إضافيتين وتنهار بشكل تام مانحة الفوز لبينغ جياو.

كما قدمت وزارة الرياضة الإسبانية شكرها للاعبة الصينية على سلوكها الأخلاقي اللافت مشيرة إلى أن تلك الصورة تجسد الرياضة في أبهى معانيها وأبعادها.

وكانت مسيرة لاعبة الريشة الطائرة الإسبانية في أولمبياد باريس انتهت بصورة مؤلمة يوم الأحد عندما‭ ‬اضطرت بسبب إصابة خطيرة في الركبة للانسحاب من مباراتها في قبل النهائي أمام الصينية هي بينغ جياو.

وكانت مارين الفائزة بالذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2014 متقدمة 21-14 و10-8 وكانت تقترب على ما يبدو من التأهل لمباراة الذهب عند انهيارها.

واندفع الحكام وأعضاء الطواقم الطبية لمساعدتها بينما حاولت هي الاستمرار بعد وضع ضمادة كبيرة على الركبة لكنها انهارت ثانية باكية بعد دقائق فقط وبدت عليها علامات الاحباط.