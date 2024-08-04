شهدت الساعات الماضية توترات كبيرة تخص مستقبل سعود عبدالحميد، نجم الهلال السعودي، في ظل وجود أنباء عن عروض أوروبية عديدة له في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

زاد تلك التوترات استبعاد اللاعب مؤخرًا عن وديات بطل الدوري السعودي التحضيرية للموسم الجديد؛ ما رفع من التكهنات بشأن مستقبله.

جاء هذا عقب أيام من وجود أحاديث عن تقديم الهلال عرضًا لتجديد عقد اللاعب، إذ أكدت تقارير عديدة أن عبدالحميد طالبَ الهلال بالانتظار حتى يتخذ قراره.

ليتحدث الجميع بعدها عن محاولة اللاعب المماطلة، حتى يصل إلى الفترة الحرة في عقده، ويوقع لمن يشاء دون الرجوع إلى الهلال وبشكل مجاني تمامًا.

أين وكيل سعود عبد الحميد؟

يحدث كل ذلك، بينما لم يتحدث أحمد المعلم، وكيل اللاعب، بشكل واضح عن مستقبله، واكتفى بسلسلة تغريدات متفرقة عبر منصة "إكس" الشهيرة.

التغريدة الأولى التي نشرها بالتزامن مع أنباء خروج عبدالحميد من الهلال، وجاءت بتاريخ الـ 12 من يوليو، وسارت في تجاه الحديث عن الغباء وتعريفه والحديث عن تكرار الأخطاء ذاتها.

أما التغريدة الثانية، فقد كانت بتاريخ الثالث من أغسطس، وتحدَّث فيها عن عدم احترام من لا يقدر الوعود التي يقدمها.

ماذا يعني وكيل نجم الهلال السعودي؟

يمكن أن تُؤْخَذ كلمات وكيل سعود عبدالحميد بشكل عام بعيدًا عن أي أمر يخص نجم الهلال، لكن في الواقع، فتزامن تلك التغريدات مع تصاعد الأحداث الخاصة بالنجم السعودي يقول الكثير من الأشياء بين السطور.

كان من الممكن أن تمر تلك التغريدات مرور الكرام لو لم يكن سعود عبدالحميد في موقف غير معتاد، أو لو لم يكن هناك عروض خارجية للاعب الهلال، لكن على النقيض، كل شيء بشأن الظهير يشير إلى أن تلك التغريدات مقصود بها مستقبل اللاعب.

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رامي عباس ومحمد صلاح سبقوه

اعتاد رامي عباس، وكيل محمد صلاح، على انتهاج الأسلوب ذاته والحديث بالشفرات دون وجود تصريح مباشر يوضح فيه أي شيء.

حدث ذلك في مرات عديدة، سواء مع الاتحاد المصري لكرة القدم في أزمة حقوق الصور الشهيرة، أو في تجديد عقد النجم الكبير في صفوف ليفربول.

وفي كل مرة كان يخرج فيها عباس بتغريدة مثل تلك كان صلاح يحصل على مبتغاه، وينال ما يريده في النهاية، فهل هذا ما يسعى إليه وكيل سعود عبدالحميد، أن يفتح أبواب أوروبا أمام موكله في ظل رفض الهلال التام لخروجه.

ويعد عبد الحميد أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في تشكيلته بالبطولات جميعها.