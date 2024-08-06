قرر نادي الهلال السعودي، اتخاذ إجراء صارم ضد مدافعه الشاب سعود عبد الحميد، الذي يرفض تجديد تعاقده، ويصر على الاحتراف الخارجي.

وينتهي عقد عبد الحميد مع الهلال في يونيو 2025، ولكن اللاعب رفض تمديد عقده.

وفجر الإعلامي السعودي عبد الرحمن الحميدي مفاجآت جديدة في ملف رحيل اللاعب سعود عبد الحميد، مؤكدًا أن اللاعب رحب بفكرة العودة مجددًا إلى نادي الاتحاد في الموسم الجديد.

ونشرت صحيفة "اليوم" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن "إدارة الهلال قررت إبقاء سعود عبدالحميد حتى آخر يوم في عقده، وعدم السماح له بالرحيل".

وأوضحت: "سيبقى اللاعب داخل جدران نادي الهلال، حتى وإن لم يشارك مع الفريق في الموسم القادم".

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وكانت عديد من الأندية الأوروبية قد تابعت سعود عبد الحميد (25 عامًا) للظفر بخدمات لاعب نادي الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، من بينها روما الإيطالي، وتولوز الفرنسي، ونوتنغهام فورست الإنجليزي وأستون فيلا الإنجليزي.

وينتظر أن تشهد أزمة سعود عبد الحميد والهلال مزيدًا من المستجدات والتطورات، بعد رواج معلومات حول تجميد اللاعب من قبل مدربه البرتغالي جورجي جيسوس.

وانضم عبد الحميد إلى الهلال في العام 2022، وتوج معه حتى خمسة ألقاب وهي الدوري السعودي مرتين، وكأس السوبر السعودي، وكأس الملك مرتين.