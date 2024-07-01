بيلينغهام يفسّر إشارته المثيرة خلال مباراة إنجلترا وسلوفاكيا (فيديو)
فسّر جود بيلينغهام نجم منتخب إنجلترا، إشارته المثيرة للجدل، بعد هدفه الخرافي في شباك سلوفاكيا، خلال مباراة الفريقين يوم الأحد، خلال كأس الأمم الأوروبية، والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بنتيجة 1/2، بطريقة درامية.
وكانت إنجلترا في طريقها للخروج من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 لكنها عادت لتحقق فوزًا مذهلًا 2-1 على سلوفاكيا يوم الأحد بعدما سجل جود بيلينغهام هدفًا في اللحظات الأخيرة بتسديدة من وضع طائر ليلجأ المنتخبان لخوض أشواط إضافية سجل فيها هاري كين هدف الفوز في الدقيقة الأولى من ضربة رأس.
وعقب الهدف، التقطت كاميرا المباراة، بيلينغهام وهو يقوم بحركة مثيرة، اعتبرها البعض غير لائقة، تجاه المنتخب السلوفاكي.
وعلى الفور رد بيلينغهام، وأكد أنه لا يلمّح لأي شيء ضد منتخب سلوفاكيا.
وأعاد بيلينغهام نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" وقال في تغريدة: "هذه الحركة كانت مُزحة تجاه بعض الأصدقاء المقربين داخل المنتخب الإنجليزي".
وأضاف: "لا أقصد شيئًا سوى احترام الطريقة التي لعب بها فريق سلوفاكيا الليلة".
ولم تتمكن إنجلترا من مجابهة سلوفاكيا التي لعبت بشراسة منذ البداية ومارست الضغط المتقدم بلا توقف لتتقدم في الدقيقة 25 عن طريق إيفان شرانز الذي استغل هجمة مرتدة.
وبينما كانت إنجلترا تسعى جاهدة لإدراك التعادل وكان لها ما أرادت بعد خمس دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما سجل بيلينغهام، في أول تسديدة لمنتخب بلاده على مرمى سلوفاكيا، هدف التعادل بطريقة رائعة.
وبعدها بقليل، أضاف كين هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول.
وضمنت إنجلترا مكانها في دور الثمانية، لتواجه سويسرا التي أطاحت بإيطاليا حاملة اللقب وتغلبت عليها 2-صفر يوم السبت الماضي.