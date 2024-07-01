بيلينغهام يفسّر إشارته المثيرة خلال مباراة إنجلترا وسلوفاكيا (فيديو)

فسّر جود بيلينغهام نجم منتخب إنجلترا، إشارته المثيرة للجدل، بعد هدفه الخرافي في شباك سلوفاكيا، خلال مباراة الفريقين يوم الأحد، خلال كأس الأمم الأوروبية، والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بنتيجة 1/2، بطريقة درامية.

وكانت إنجلترا في طريقها للخروج من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 لكنها عادت لتحقق فوزًا مذهلًا 2-1 على سلوفاكيا يوم الأحد بعدما سجل جود بيلينغهام هدفًا في اللحظات الأخيرة بتسديدة من وضع طائر ليلجأ المنتخبان لخوض أشواط إضافية سجل فيها هاري كين هدف الفوز في الدقيقة الأولى من ضربة رأس.