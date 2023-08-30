مدرب وولفرهامبتون يتحدث عن أزمة نونيز ورغبته في الرحيل إلى مانشستر سيتي
قال غاري أونيل، مدرب وولفرهامبتون، إنه "يتوقع بشدة" بقاء لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس نونيز في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تقارير عن انتقاله إلى مانشستر سيتي الفائز بالثلاثية.
وانتقل اللاعب المولود في البرازيل والبالغ من العمر 25 عاما والذي شارك في 11 مباراة دولية مع منتخب البرتغال إلى وولفرهامبتون قادما من سبورتنغ لشبونة في أغسطس من العام الماضي في صفقة انتقال قياسية للنادي تبلغ قيمتها حوالي 45 مليون يورو (48.9 مليون دولار) لمدة خمس سنوات مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.
وتوقف نونيز عن التدرب مع الفريق لإجبار النادي على السماح له بالانتقال إلى سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا، بعد أن ذكرت تقارير أن وولفرهامبتون رفض عرض سيتي المبدئي بحوالي 47 مليون جنيه إسترليني (59.3 مليون دولار) الأسبوع الماضي.
ويتطلع سيتي، حامل اللقب، إلى تعزيز خط وسطه بعد إصابة كيفن دي بروين الذي سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر على الأقل.
وقال أونيل للصحفيين بعد تأهل فريقه إلى الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالفوز 5-صفر على بلاكبول: "لا يتدرب مع المجموعة في الوقت الحالي. إنه اختياره، بعد العرض المقدم من مانشستر سيتي، قرر أنه من الأفضل له ألا يكون ضمن المجموعة. نتعامل مع الوضع طبقا لسياسة النادي".
"على حد علمي، لم يتقدم سيتي بعرض مالي أكبر. ماتيوس نونيز لا يزال لاعبنا. لا يزال يرتبط معنا بعقد طويل الأمد. في هذه اللحظة، أتوقع بشدة أن يستمر هنا".
وعبر أونيل عن ثقته في الوصول إلى حل.
وأضاف: "الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالطبع وستشهد محادثات مع ماتيوس".
ويحل وولفرهامبتون ضيفا على كريستال بالاس في الثالث من سبتمبر.