مدرب وولفرهامبتون يتحدث عن أزمة نونيز ورغبته في الرحيل إلى مانشستر سيتي

قال غاري أونيل، مدرب وولفرهامبتون، إنه "يتوقع بشدة" بقاء لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس نونيز في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تقارير عن انتقاله إلى مانشستر سيتي الفائز بالثلاثية.

وانتقل اللاعب المولود في البرازيل والبالغ من العمر 25 عاما والذي شارك في 11 مباراة دولية مع منتخب البرتغال إلى وولفرهامبتون قادما من سبورتنغ لشبونة في أغسطس من العام الماضي في صفقة انتقال قياسية للنادي تبلغ قيمتها حوالي 45 مليون يورو (48.9 مليون دولار) لمدة خمس سنوات مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.

وتوقف نونيز عن التدرب مع الفريق لإجبار النادي على السماح له بالانتقال إلى سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا، بعد أن ذكرت تقارير أن وولفرهامبتون رفض عرض سيتي المبدئي بحوالي 47 مليون جنيه إسترليني (59.3 مليون دولار) الأسبوع الماضي.