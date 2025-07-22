شرط يايسله لمشاركة الأهلي في السوبر السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن الشرط الأبرز للألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي السعودي، من أجل الموافقة على المشاركة في السوبر بدلًا من الهلال، الذي تقدم باعتذار رسمي عن عدم التواجد في البطولة، التي ستقام الشهر المقبل.

وكان اتحاد الكرة السعودي تسلم خطابًا رسميًّا، يوم الأحد، من شركة نادي الهلال يتضمن تأكيد اعتذار فريقه الأول عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر، وصادق عليه اتحاد اللعبة عبر بيان، يوم الاثنين.

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وجاء اعتذار الهلال عن كأس السوبر بداعي تأخر إجازة اللاعبين بعد المشاركة في كأس العالم للأندية، وتجنب الإرهاق بالدخول إلى منافسات الموسم الجديد خلال فترة الإعداد.

وأسفرت قرعة نصف نهائي بطولة السوبر التي تستضيفها هونغ كونغ عن مواجهة بين الهلال والقادسية في الـ19 من أغسطس المقبل، وبعدها بيوم يلتقي الاتحاد والنصر، على أن يجرى النهائي في الـ23 من الشهر ذاته.

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وبحسب التقارير، فإن اتحاد الكرة بصدد مخاطبة الأهلي ليكون بديلًا عن الهلال في البطولة، ولكن بعد أن يبدي استعداده التام للمشاركة، حيث سيُصدر فيما بعد قرارًا رسميًّا بذلك.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية" في تقرير لها، فإن مسؤولي الأهلي يتجهون لرفض المشاركة في السوبر، بسبب عدم جاهزية الفريق بدنيًّا، إضافة إلى عدم اكتمال التعاقدات التي يسعى النادي لإبرامها.

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وأوضحت أن الشرط الأبرز للمدرب الألماني للمشاركة في البطولة هو دعم الفريق سريعًا بصفقات أجنبية ومحلية.

وشدد التقرير على أن القرار داخل الأهلي شبه جماعي، حيث فضّل المسؤولون تركيز الجهود على الاستحقاقات الأساسية في الموسم المقبل، مثل دوري روشن السعودي، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا للنخبة التي يستعد فيها "الراقي" للدفاع عن لقبه.

وحال تأكد اعتذار الأهلي رسميًّا، سيتجه اتحاد الكرة إلى الشباب، صاحب المركز السادس في دوري روشن، الموسم الماضي، لخوض البطولة في حال موافقته على ذلك.