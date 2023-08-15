أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم‎

1- نيمار (البرازيل): من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في 2017 مقابل 222 مليون يورو.

2- كيليان مبابي (فرنسا): من موناكو الفرنسي إلى باريس سان جيرمان موسم 2017-2018 مقابل 180 مليونًا.

3- مويسيس كايسيدو (الإكوادور): من برايتون الإنجليزي إلى تشلسي الإنجليزي في 2023 مقابل 133 مليونًا.

4- جواو فيليكس (البرتغال): من بنفيكا البرتغالي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في 2019 مقابل 126 مليونًا.

5- ديكلان ريس (إيرلندا-إنجلترا): من ويستهام يونايتد الإنجليزي إلى أرسنال الإنجليزي في 2023 مقابل 122 مليونًا.

6- إنزو فرنانديز (الأرجنتين): من بنفيكا إلى تشلسي في 2023 مقابل 121 مليونًا.

7- فيليبي كوتينيو (البرازيل): من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة في 2018 مقابل 120 مليونًا.

8- أنطوان غريزمان (فرنسا): من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة في 2019 مقابل 120 مليونًا.

9- جاك غريليش (إنجلترا): من أستون فيلا الإنجليزي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في 2021 مقابل 117 مليونًا.

10- إدين هازارد (بلجيكا): من تشلسي إلى ريال مدريد الإسباني في 2019 مقابل 115 مليونًا.