نجم برشلونة يصدم الهلال السعودي
تلقى نادي الهلال السعودي صدمة قوية قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل في ظل محاولات الإدارة الزرقاء لحسم صفقة عالمية لتدعيم خط الهجوم.
ويأمل الهلال تدعيم الخط الأمامي بصفقة مميزة بناء على طلب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني.
وطلب خيسوس بالتحديد التعاقد مع اللاعب البرازيلي رافينيا جناح برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.
ولكن الصحفي برونو أندرادي أكد عبر حسابه بموقع إكس أن رافينيا يرفض تمامًا فكرة الرحيل للدوري السعودي في الوقت الحالي.
وقال الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات إن المحادثات بين إدارة الهلال ونظيرتها في برشلونة قد استمرت لأسابيع قبل أن يرفض اللاعب الرحيل لبطل الدوري السعودي.
ويرتبط رافينيا بعقد رسمي مع برشلونة يستمر حتى صيف 2027 بعد انضمامه للعملاق الكتالوني قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي قبل عامين.
ويخوض رافينيا حاليًا منافسات بطولة كوبا أمريكا برفقة منتخب البرازيل الذي سقط في فخ التعادل دون أهداف في مباراته الأولى بالبطولة ضد كوستاريكا.
وشارك لاعب برشلونة أساسيًا في تشكيلة راقصي السامبا قبل تبديله في الشوط الثاني بعدما ظهر بصورة باهتة وكان بعيدًا عن الخطورة.