نجم برشلونة يصدم الهلال السعودي

ويرتبط رافينيا بعقد رسمي مع برشلونة يستمر حتى صيف 2027 بعد انضمامه للعملاق الكتالوني قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي قبل عامين.

ويخوض رافينيا حاليًا منافسات بطولة كوبا أمريكا برفقة منتخب البرازيل الذي سقط في فخ التعادل دون أهداف في مباراته الأولى بالبطولة ضد كوستاريكا.

وشارك لاعب برشلونة أساسيًا في تشكيلة راقصي السامبا قبل تبديله في الشوط الثاني بعدما ظهر بصورة باهتة وكان بعيدًا عن الخطورة.