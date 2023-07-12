إنتر ميامي يستهدف حل مشكلة إدارية سريعة من أجل تسجيل عقد ميسي

كشفت تقارير إعلامية أن نادي إنتر ميامي الأمريكي عليه حل مشكلة إدارية بشكل عاجل حتى يتمكن من تسجيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، أحدث المنضمين لصفوف الفريق، في الميركاتو الحالي.

ووصل ميسي إلى ميامي، أمس الثلاثاء، لاستكمال انتقاله الرسمي إلى الدوري الأمريكي، هذا الصيف.

كان ميسي قد انتهى عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو الماضي، ولم يتفق مع إدارة النادي بشأن التجديد.

ولم يعلن النادي الأمريكي حتى الآن عن صفقة ميسي، حيث كان يقضي الفائز بكأس العالم عطلته الصيفية رفقة عائلته.