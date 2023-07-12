إنتر ميامي يستهدف حل مشكلة إدارية سريعة من أجل تسجيل عقد ميسي
كشفت تقارير إعلامية أن نادي إنتر ميامي الأمريكي عليه حل مشكلة إدارية بشكل عاجل حتى يتمكن من تسجيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، أحدث المنضمين لصفوف الفريق، في الميركاتو الحالي.
ووصل ميسي إلى ميامي، أمس الثلاثاء، لاستكمال انتقاله الرسمي إلى الدوري الأمريكي، هذا الصيف.
كان ميسي قد انتهى عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو الماضي، ولم يتفق مع إدارة النادي بشأن التجديد.
ولم يعلن النادي الأمريكي حتى الآن عن صفقة ميسي، حيث كان يقضي الفائز بكأس العالم عطلته الصيفية رفقة عائلته.
ومن المتوقع أن يعلن إنتر ميامي عن الصفقة بشكل رسمي، يوم الأحد المقبل، على أن يخوض مباراته الأولى يوم الخميس 21 يوليو ضد كروز أزول في كأس الدوري.
ولكن قبل خوض ميسي مبارياته الرسمية مع الفريق يتعين على إنتر ميامي القيام بتحرك سريع من أجل مشكلة الثنائي رودولفو بيزارو والبرازيلي غريغور.
ويحصل حالياً المكسيكي رودولفو بيزارو والإكوادوري ليوناردو كامبانا والبرازيلي غريغور، على رواتب ضخمة في إنتر ميامي، بالتالي سيتوجب على إدارة النادي تغيير الوضع التعاقدي لغريغور بسرعة من أجل السماح بتسجيل نجم مثل ليونيل ميسي.
وألمحت تقارير عن الأجر الذي سيتقاضاه ميسي من النادي، مع دخل سنوي يبلغ 50 مليون دولار سنويا في مدة العقد التي تصل إلى عامين ونصف العام، علاوة على أنه سيحصل على حصة في النادي بعد تقاعده.
ومن أجل توفير راتب ميسي ولكي يكون الأمر متسقا مع القانون، سيكون النادي الأمريكي مطالبا بالتخلي عن أحد نجومه، ويبدو أن الأمر وقع على اللاعب المكسيكي، رودولفو بيزارو، علما بأنه يتلقى أكبر أجر في النادي حاليا وقدره 3 ملايين دولار سنويا.
وهناك ميزة لكل فريق من فرق الدوري الأمريكي بوجود 3 رواتب استثنائية.
وكان بيزارو أعرب عن خيبة أمله إزاء الحديث عن إجباره على مغادرة النادي لمصلحة ميسي.
وقال في تصريحات إعلامية مؤخرا: "أعتقد أن الأمر صعب، فلدي اتفاق مع النادي، وأعتقد أن الأمر غريب بعض الشيء. أظن أن هذا هو الدوري الوحيد الذي يحدث فيه أمر كهذا".
وأشار موقع "سبورت 24" اليوناني، إلى أن "بيزارو" يضع اللمسات الأخيرة للتوقيع مع نادي أيك أثينا في الميركاتو الحالي، حيث سيوقع عقدا لمدة عامين.
وباقتراب رحيل "بيزارو" سيتمكن النادي الأمريكي من حل أزمة قيد ميسي لينخرط اللاعب الأرجنتيني في التدريبات مع فريقه الجديد.