قبل موقعة النصر.. أول رد من بلان على هزائم الاتحاد الودية (فيديو)

وجه الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، رسالة إلى جماهير فريقه قبل افتتاح منافسات الموسم الجديد.

ويلعب الاتحاد ضد النصر يوم 19 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي يقام في هونغ كونغ.

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وقال بلان في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد بمنصة إكس: "أنهينا معسكر الإعداد في البرتغال والأجواء كانت ممتازة وحماس اللاعبين كان رائعاً من أجل الظهور في أفضل جاهزية ممكنة".

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وعلق المدرب الفرنسي على النتائج السلبية لفريقه خلال المباريات الودية قائلاً: "أعتقد أن النتائج كانت صعبة بالفعل ولكن ذلك ضرورياً، وفي رأيي أنه أمر إيجابي وليس سلبياً، نحن هنا من أجل الاستعداد وقياس التزام اللاعبين وتطورهم البدني وتصحيح الأخطاء".

وأكد أن الاتحاد تنتظره مواجهات صعبة في الموسم الجديد في الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا للنخبة، موضحاً أن جميع اللاعبين يتمتعون باحترافية شديدة وهناك جاهزية تامة للتحديات القادمة.

ونجح لوران بلان في قيادة الاتحاد نحو تحقيق الثنائية المحلية في الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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وخسر الاتحاد أمام فنربخشة التركي برباعية دون رد يوم 23 يوليو الماضي، ثم تلقى الهزيمة أمام فولهام الإنجليزي بنتيجة 2-4.

وخسر الفريق السعودي أمام بورتمونينيسي البرتغالي بنتيجة 1-2، فيما فاز على ليريا البرتغالي بنتيجة 5-1.