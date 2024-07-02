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رياضة

مفاجأة مدوية.. منع بطل كأس تونس من المشاركة في الكونفدرالية بعد يوم من التتويج

مفاجأة مدوية.. منع بطل كأس تونس من المشاركة في الكونفدرالية بعد يوم من التتويج
أحرز الملعب التونسي لقب الكأس للمرة السابعة في تاريخه
إرم نيوز
إرم نيوز
02 يوليو 2024، 12:51 م

كشف مسؤول من الملعب التونسي، بطل كأس تونس لموسم 2023 - 2024، أن فريقه لم يحصل حتى الآن على التأهيل الرسمي للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للموسم المقبل.

وتوج الملعب التونسي، مساء الأحد الماضي، بلقب كأس تونس للمرة السابعة في تاريخه والأولى منذ 2003، عقب تفوقه في الدور النهائي على النادي البنزرتي (2 ـ0).

ويشارك المتوج بلقب الدوري الممتاز ووصيفه في دوري أبطال أفريقيا للموسم المقبل، حيث حجز الترجي التونسي بطل الدوري ووصيفه الاتحاد المنستيري مقعديهما في أمجاد الكؤوس الإفريقية، في حين يشارك صاحب المرتبة الثالثة في الدوري مع المتوج بالكأس في كأس الكونفدرالية لموسم 2024 - 2025.

وقال السكرتير العام للملعب التونسي، وجدي بن ساسي، أن فريقه لا يزال تحت طائلة التهديد بعدم المشاركة في المسابقات الأفريقية للموسم المقبل؛ بسبب عدم سداد ديون تقدر بمليون دينار (نحو 330 ألف دولار).

وأضاف بن ساسي أن الأزمة المالية الخانقة التي يعانيها النادي منعته من خلاص مستحقات عدد من اللاعبين السابقين، وطي ملفات عديد الشكاوى في حق النادي، التي يستوجب خلاصها وإثبات ذلك لدى الاتحاد التونسي لكرة القدم للحصول على ترخيص للمشاركة في كأس الكاف.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم غد الأربعاء 3 يوليو 2024 موعدا أخيرا لإرسال الاتحادات الأعضاء فيها قائمة الأندية التي ستمثلها في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

رياضةكأس تونسكأس الكونفدرالية

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