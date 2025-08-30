لدي تاريخ معها.. بلوغر شهير يفضح صديقة لامين يامال الجديدة

روسيا تعلن تدمير 86 مسيّرة أوكرانية في مناطق مختلفة
كتب: نور الدين ميفراني
صدمت صورة نيكي نيكول ولامين يامال وهما يحتفلان معًا كحبيبين الجميع، وبالطبع، كان لكل شخص رأيه في البث والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.
أما البلوغر الشهير كوسكو، فكان صريحًا وصادقًا دائمًا. في مقابلة مع بولو ألفاريز في برنامج "لو ديل بولو"، دخل في صلب الموضوع مباشرةً.
اقترح مذيع برامج تلفزيوني لعبة على كوسكو: عرض عليه صورًا لثنائي واختار من يريد "سرقته"، جسديًا فقط، من بين الصور، دوكي وإميليا، وكوكر وجولي مانزوتي، وباولو ديبالا وأوريانا ساباتيني، من بين آخرين، وبالطبع، الثنائي الرائج: نيكي نيكول ولامين يامال.
"من يسرق؟" سأل بولو، أجاب كوسكو: "نيكي... النجمة". "كنت أحب نيكي، لكن من الواضح الآن أنني لا أطيقها. أعتقد أنني أدركت ذلك في الوقت المناسب. هي لا تحتاج إلى ذلك. إنها جميلة، وموهوبة للغاية، ومشهورة جدًا، ولا أعرف لماذا يُطلقون عليها هذا الاسم".
لم يكتفِ بهذا التصريح الجريء، بل ألمح إلى أن المغنية الأرجنتينية تختار علاقاتها بناءً على راحتها. "لقد أحببت بيسو بلوما حقًا. غزو المكسيك انتصار، هل تفهم ما أقصد؟ ما زلت أدعمها". إنها جيدة في التسويق، لكن القليل من الحب الحقيقي يشعرك بالسعادة، على الأقل قليلاً، وقليلاً في النهاية".
وعلاوة على ذلك، ادّعى البلوغر الشهير أن فنانة روساريو "تسرق الشهرة" بمواعدتها نجم برشلونة الشاب، الإسباني لامين يامال.