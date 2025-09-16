رسالة مرعبة.. 5 مزايا جنونية يضيفها ياسين منصور لقائمة الخطيب والأهلي

لمع اسم رجل الأعمال ياسين منصور بقوة في أروقة الأهلي المصري بعد أنباء قوية حول إمكانية خوضه انتخابات القلعة الحمراء المقررة قبل نهاية العام الحالي.

ياسين منصور شغل من قبل عضوية مجلس إدارة الأهلي المصري في عهد الرئيس الأسبق حسن حمدي كما شغل في العام قبل الماضي رئاسة شركة كرة القدم بالقلعة الحمراء قبل استقالته.

وانتشرت أنباء حول إمكانية انضمام ياسين منصور إلى قائمة محمود الخطيب الرئيس الحالي في منصب نائب الرئيس بصلاحيات ضخمة في ملف كرة القدم وهو ما يمثل رسالة مرعبة لمنافسي الأهلي ويضيف مزايا مهمة نستعرضها في السطور القادمة:

قوة مالية

المكسب الأبرز يتمثل في تدعيم القوى المالية للنادي الأهلي بوجود رجل أعمال ناجح يملك العديد من الاستثمارات ويستطيع تطوير الجانب الاقتصادي بالقلعة الحمراء.

ياسين منصور سيدعم الأهلي أيضاً مالياً وهو ما يضيف قوة كبيرة للقلعة الحمراء في المرحلة القادمة ويمثل إضافة قوية حال حدوث هذا السيناريو.

وستساعد هذه القوة في إضافة العديد من الصفقات المميزة واستقدام مدربين كبار والتربع على عرش قارة أفريقيا والدوري المصري.

علاقات متشعبة

يملك ياسين منصور علاقات متشعبة اكتسبها من نجاحاته الكبيرة في مجال الاستثمار وإدارة العديد من الشركات الكبرى.

ياسين منصور سيضيف لمجلس الأهلي قوة كبيرة في هذا الجانب خاصة أنه أحد أبرز رجال الاقتصادي المصري كما أنه مستثمر بارز في مجال التعمير والإسكان وأحد مالكي إحدى المجموعات الكبرى في مجال صناعة السيارات بخلاف أنه مساهم بارز في العديد من الشركات الكبرى.

هذه الخبرات والتجارب تمنح ياسين منصور علاقات واسعة داخل وخارج مصر وهو ما سيساعد الأهلي في العديد من الأمور.

خبرة في إدارة كرة القدم

يملك ياسين منصور خبرة في إدارة شركة كرة القدم بالنادي الأهلي بخلاف امتلاكه إحدى أكبر الأكاديميات المتخصصة في اكتشاف المواهب في قارة إفريقيا وتحديداً دولة غانا.

ويمتلك منصور نادي نورشيلاند الدنماركي وهو ما يمنحه خبرة في إدارة كرة القدم وبالتالي ليس غريباً على مجال اللعبة الأهم في القلعة الحمراء.

ثقل هائل في الجمعية العمومية

يتمتع ياسين منصور أيضاً بثقل كبير بين أعضاء الجمعية العمومية للأهلي وشعبية اكتسبها نتيجة تواجده أوقاتاً طويلة داخل القلعة الحمراء.

هذه النقطة ستجعل ياسين منصور ورقة رابحة في الانتخابات القادمة للأهلي.

تجنيب النادي صراعاً انتخابياً بينه وبين الخطيب

المكسب الأخير يتمثل في تجنب الأهلي صراعاً انتخابياً هائلاً بين ياسين منصور ومحمود الخطيب على مقعد الرئاسة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات النادي الأهلي بشكل مبدئي يوم 31 أكتوبر المقبل وحال انضمام ياسين منصور لقائمة الخطيب فالأمر سيكون شبه محسوم لهذه القائمة.