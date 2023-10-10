رابيو: سباق التتويج بالكرة الذهبية ينحصر بين مبابي وهالاند

قال الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط يوفنتوس، إن سباق الكرة الذهبية لعام 2023 سيكون منحصرا، من وجهة نظره، بين الثنائي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وإرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، مستبعدا منافسة الأرجنتيني ليونيل ميسي لهما.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح رابيو، في تصريحات أبرزتها إذاعة "RMC" الفرنسية، اليوم الثلاثاء: "أسمع كثيرا أن ميسي سيفوز بالجائزة، لكن على المستوى الفني والرياضي، أرى المنافسة بين مبابي وهالاند".

وأضاف: "من الصعب تحديد الفائز منهما (مبابي أو هالاند)، فالاختيار تحسمه اعتبارات عديدة".