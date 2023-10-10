رابيو: سباق التتويج بالكرة الذهبية ينحصر بين مبابي وهالاند
قال الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط يوفنتوس، إن سباق الكرة الذهبية لعام 2023 سيكون منحصرا، من وجهة نظره، بين الثنائي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وإرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، مستبعدا منافسة الأرجنتيني ليونيل ميسي لهما.
ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في العاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح رابيو، في تصريحات أبرزتها إذاعة "RMC" الفرنسية، اليوم الثلاثاء: "أسمع كثيرا أن ميسي سيفوز بالجائزة، لكن على المستوى الفني والرياضي، أرى المنافسة بين مبابي وهالاند".
وأضاف: "من الصعب تحديد الفائز منهما (مبابي أو هالاند)، فالاختيار تحسمه اعتبارات عديدة".
كريم بنزيما هو آخر من حقق الجائزة المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، بعد قيادته ريال مدريد في موسم 2021-2022 للتتويج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وقبل أن ينتقل في الصيف الماضي إلى الاتحاد السعودي.
ويأتي ميسي على رأس قائمة المرشحين للجائزة، بعد أن نجح في قيادة منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022، ويجد نفسه في منافسة شرسة مع زميله السابق في باريس سان جيرمان كيليان مبابي.
أفضل لاعب في أوروبا العام الماضي، هالاند، يتواجد هو الآخر في القائمة بعد موسمه الإعجازي مع مانشستر سيتي وتحقيق الثلاثية، وكذلك زميله جوليان ألفاريز بطل العام والثلاثية في آن واحد، كما تشمل القائمة اسم ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، وبطل الدوري الأوروبي مع إشبيلية.