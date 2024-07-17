يستعد منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في منافسات أولمبياد باريس 2024، إذ بدأ المنتخب تحت قيادة مدربه روجير ميكالي معسكره مؤخرًا بفرنسا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة من مجموعات أولمبياد باريس 2024، رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان، وجمهورية الدومينيكان.

وتنطلق الدورة الأولمبية من يوم الجمعة، 26 يوليو 2024 حتى الأحد، 11 أغسطس 2024.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى الأولمبياد وذلك بعدما احتل المركز الثاني في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في دولة المغرب، وحقق المنتخب المغربي المركز الأول في البطولة.

🔴 يوم المباراة مصر في مواجهة العراق وديا الساعة 6 مساء استعدادا لأولمبياد باريس 2024 #شجع_مصر Posted by EFA on Wednesday, July 17, 2024

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي، مساء اليوم الأربعاء، نظيره العراق، في ختام المباريات الودية خلال معسكره المقام بفرنسا قبل مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وكان منتخب مصر الأولمبي لعب مباراة ودية أمام أوكرانيا يوم الأحد الماضي؛ انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وستكون مباراة اليوم ضد العراق هي الختامية للمعسكر.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر الأولمبي مبارياته في أولمبياد باريس 2024، بمواجهة جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو، ثم يلعب أمام أوزبكستان 27 من الشهر ذاته، ويختتم مواجهاته أمام إسبانيا 30 يوليو.

🔴 قائمة منتخب مصر بالأرقام المشاركة في أولمبياد باريس 2024 🇪🇬 #شجع_مصر Posted by EFA on Monday, July 15, 2024

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي فى أولمبياد باريس 2024:

24 يوليو - مصر ضد جمهورية الدومينيكان

27 يوليو - مصر ضد أوزبكستان

30 يوليو - مصر ضد إسبانيا

مجموعات أولمبياد باريس 2024:

المجموعة الأولى: فرنسا - أمريكا - غينيا - نيوزيلندا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - أوكرانيا - العراق.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - أوزبكستان - مصر - جمهورية الدومينيكان.

المجموعة الرابعة: اليابان - باراغواي - إسرائيل - مالي.