مباراة الهلال والعدالة.. خلاف بين ناصر الدوسري ولوسيانو فيتو على ضربة حرة (فيديو)
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي..
وقع خلاف بين ثنائي الهلال ناصر الدوسري ولوسيانو فيتو على ضربة حرة خلال مباراة "الزعيم" مع العدالة في الجولة الـ13 من الدوري السعودي، اليوم الأحد.
وحصل الهلال على ضربة حرة مباشرة ووقع خلاف بين الثنائي الدوسري وفيتو على تسديدها قبل أن يظهر اللاعب الأرجنتيني علامات الغضب؛ لأن الدوسري أصر على التسديد.
وانتهى الشوط الأول من المباراة على التعادل السلبي بين الهلال والعدالة.
ويملك الهلال 26 نقطة من 13 مباراة ويتأخر بـ4 نقاط عن المتصدر النصر الذي لعب 13 مباراة أيضًا.
وسيلعب الهلال مع أبها في الدوري السعودي ثم الفيحاء في كأس السوبر السعودي ثم الرائد في الدوري السعودي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية لمواجهة الوداد المغربي، يوم السبت 4 فبراير.
ونال الهلال لقب الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الماضية.