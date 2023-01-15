مباراة الهلال والعدالة.. خلاف بين ناصر الدوسري ولوسيانو فيتو على ضربة حرة (فيديو)

وقع خلاف بين ثنائي الهلال ناصر الدوسري ولوسيانو فيتو على ضربة حرة خلال مباراة "الزعيم" مع العدالة في الجولة الـ13 من الدوري السعودي، اليوم الأحد.

وحصل الهلال على ضربة حرة مباشرة ووقع خلاف بين الثنائي الدوسري وفيتو على تسديدها قبل أن يظهر اللاعب الأرجنتيني علامات الغضب؛ لأن الدوسري أصر على التسديد.