ريال مدريد يسحق برشلونة برباعية نظيفة ويتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)
صعد نادي ريال مدريد إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك بعدما سحق غريمه التقليدي برشلونة 4 - صفر، في إياب دور قبل النهائي من المسابقة.
وأحرز الفرنسي كريم بنزيما "هاتريك" ليقود ريال مدريد للثأر، حيث فاز برشلونة ذهابًا على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد 1 – صفر.
تقدم فينسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول من هجمة مرتدة مثالية مع كريم بنزيما.
ومع بداية الشوط الثاني أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني للريال في الدقيقة 50، بعد تمريرة سحرية من مودريتش.
وسجل بنزيما الهدف الثاني له والثالث للريال في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.
وأكمل بنزيما حفلة أهداف ريال مدريد بـ"الهاتريك" في الدقيقة 80.
وتأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا مستفيدًا من فوزه بمجموع المباراتين 4 -1.
وسيلعب الريال في نهائي البطولة مع أوساسونا، الذي بلغ الدور ذاته بعد تفوقه على أتليتك بلباو 2 -1 في مجموع المباراتين.