ريال مدريد يسحق برشلونة برباعية نظيفة ويتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

صعد نادي ريال مدريد إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك بعدما سحق غريمه التقليدي برشلونة 4 - صفر، في إياب دور قبل النهائي من المسابقة.

وأحرز الفرنسي كريم بنزيما "هاتريك" ليقود ريال مدريد للثأر، حيث فاز برشلونة ذهابًا على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد 1 – صفر.