توتنهام يسعى لفوز تاريخي على آرسنال في الدوري الإنجليزي

في غضون أسابيع قليلة قاد المدرب أنجي بوستيكوجلو توتنهام لعبور أزمته وقدم أسلوبا مثيرا للعب يتماشى مع تقاليد النادي.

وفاز توتنهام أربع مرات وتعادل مرة خلال أول خمس مباريات للدوري الإنجليزي الممتاز ليحقق الفريق أفضل انطلاقة له في دوري الأضواء منذ 57 عاما لكنه سيواجه اختبارا صعبا يوم الأحد.

وسيكون المنافس آرسنال الذي جمع 13 نقطة أيضا وسيدخل المواجهة منتشيا بعودته المظفرة لدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وسيسعى آرسنال لتأكيد أن ميزان القوة سيميل لصالحه مجددا عندما يواجه غريمه المحلي.

وبغض النظر عن ترتيب الفرق في جدول الدوري، ينتظر عشاق كرة القدم على أحر من الجمر قمة شمال لندن لكن هذه المرة ستتميز بشيء إضافي وهو محاولة إثبات توتنهام في حلته الجديدة أن بدايته الجيدة ليست مجرد صحوة مؤقتة.