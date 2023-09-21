توتنهام يسعى لفوز تاريخي على آرسنال في الدوري الإنجليزي
في غضون أسابيع قليلة قاد المدرب أنجي بوستيكوجلو توتنهام لعبور أزمته وقدم أسلوبا مثيرا للعب يتماشى مع تقاليد النادي.
وفاز توتنهام أربع مرات وتعادل مرة خلال أول خمس مباريات للدوري الإنجليزي الممتاز ليحقق الفريق أفضل انطلاقة له في دوري الأضواء منذ 57 عاما لكنه سيواجه اختبارا صعبا يوم الأحد.
وسيكون المنافس آرسنال الذي جمع 13 نقطة أيضا وسيدخل المواجهة منتشيا بعودته المظفرة لدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.
وسيسعى آرسنال لتأكيد أن ميزان القوة سيميل لصالحه مجددا عندما يواجه غريمه المحلي.
وبغض النظر عن ترتيب الفرق في جدول الدوري، ينتظر عشاق كرة القدم على أحر من الجمر قمة شمال لندن لكن هذه المرة ستتميز بشيء إضافي وهو محاولة إثبات توتنهام في حلته الجديدة أن بدايته الجيدة ليست مجرد صحوة مؤقتة.
ورغم أن الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد المتعثر أثار الإعجاب كانت بقية مباريات توتنهام سهلة نسبيا بفوزه على بورنموث والثنائي بيرنلي وشيفيلد يونايتد العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقد يضطر المتفائلون بتوتنهام تحت قيادة الأسترالي بوستيكوجلو، مدرب سيلتيك السابق والبالغ عمره 58 عاما، إلى تأجيل حكمهم حتى مباراة يوم الأحد.
ولم يفز توتنهام على ملعب الإمارات في الدوري منذ 13 عاما وخسر خمس مرات في آخر ست مباريات مستقبلا 16 هدفا.
ويعد سجل توتنهام على أرضه أمام غريمه التقليدي أكثر إثارة للإعجاب رغم فوز آرسنال 2/0 في يناير كانون الثاني الذي أكد مسار كل فريق.
وكان آرسنال ينافس على اللقب مع مانشستر سيتي، قبل خسارته في النهاية، بينما تراجع أداء توتنهام في المباريات الأخيرة بعد فترة غير مستقرة مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.
وأنهى توتنهام الدوري في المركز الثامن متأخرا بفارق 24 نقطة عن آرسنال وصيف البطل، وهي المرة الأولى منذ عام 2016 التي ينهي فيها الدوري خلف جاره اللندني في الترتيب.
هيمنة آرسنال
أمضى آرسنال فترة الانتقالات الصيفية في التعاقد مع لاعبين مثل ديكلان رايس لاعب وسط إنجلترا بينما باع توتنهام المهاجم هاري كين، هداف النادي وإنجلترا التاريخي، إلى بايرن ميونخ ليبدو الأمر وكأنه إشارة إلى حقبة جديدة من الهيمنة لصالح آرسنال.
وقد يتحقق ذلك لكن جماهير توتنهام لديها ما تؤمن به مجددا مع فريق متماسك يقدم كرة قدم هجومية كانت غائبة في عهد جوزيه مورينيو وكونتي.
وقلل التعاقد مع جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي من وطأة خسارة كين وأظهر صانع اللعب الإنجليزي تفاهما سريعا مع القائد الجديد سون هيونغ-مين.
وأضاف التعاقد مع الحارس جوليلمو فيكاريو المزيد من الأمان إلى دفاع توتنهام بينما كان إيف بيسوما، الذي تجاهله كونتي، بمثابة اكتشاف في خط الوسط.
ومع ذلك بدأ آرسنال الموسم جيدا وحقق فوزا كبيرا 4/0 على آيندهوفن، أمس الأربعاء؛ ما يجعله يدخل القمة بثقة كبيرة.
وقال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال: "لدي 24 لاعبا يتشوقون للعب يوم الأحد".
ولدى مانشستر سيتي المتصدر فرصة لتوسيع الفارق إلى خمس نقاط يوم السبت عندما يستضيف نوتنغهام فورست.
ومانشستر سيتي هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بعد خمس مباريات رغم أن المدرب بيب غوارديولا قد يضطر إلى تغيير تشكيلته مع غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابة.
وكان برناردو سيلفا آخر المصابين بعد فوز مانشستر سيتي على رد ستار منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف ليفربول، وله 13 نقطة متساويا مع توتنهام وآرسنال، منافسه ويستهام الذي جمع عشر نقاط يوم الأحد.
ويسعى مانشستر يونايتد لتجنب الهزيمة الثالثة تواليا في الدوري عندما يحل ضيفا على بيرنلي، في وقت متأخر يوم السبت، بينما يأمل لوتون تاون متذيل الترتيب في تحقيق أول نقطة له عندما يستضيف ولفرهامبتون واندرارز.