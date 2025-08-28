على طريقة والده.. كريستيانو جونيور يظهر في إعلان منتج سعودي (فيديو)

خطف كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الأضواء بظهوره في إعلان لمنتج سعودي.

ويبدو أن كريستيانو جونيور يسير على خطى والده في عالم الشهرة، ولكنه بدأ مبكرا في دخول مجال الإعلانات، وبدا أنه يملك حضورا أمام الكاميرات مثل والده الأسطورة.

وظهر كريستيانو جونيور في إعلان لشركة "كيان" المتخصصة في المشروبات الساخنة والباردة، حيث جاءت فكرة الإعلان بتواجد اللاعب أعلى سطح منزل في الحرارة الشديدة، لكنه لا يشعر بهذه الحرارة بسبب تناوله مشروبات "كيان" الباردة التي تجعله يتأقلم مع الأجواء الحارة بشكل طبيعي.

وينتهي الإعلان بشعار المنتج، قائلا: "كريستيانو جونيور يقول منيو الصيف من كيان يخليك تبرّد".

ويلعب كريستيانو جونيور حالياً لمنتخب البرتغال تحت 15 سنة وفريق النصر السعودي للناشئين.

ولعب كريستيانو جونيور قبل ذلك في الفرق التي مثلها والده، بداية من عام 2021 حين دافع في سن 11 سنة عن ألوان يوفنتوس الإيطالي، ثم لعب في مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأخيراً انضم مع الأب للنصر في 2023.

ومؤخرا ظهر كريستيانو جونيور مع والده الأسطورة رونالدو وهما يستعرضان عضلاتهما معاً في صورة أمام الجماهير.

وعلى درب الأب سار جونيور، حيث ثبت من خلال صورته مع والده التزامه هو الآخر بنظام غذائي صارم.

لكن المتابعين لاحظوا إلى جانب العضلات القوية لكريستيانو جونيور أن طوله يفوق أبيه البالغ 187 سم؛ ما أثار تعليقات ساخرة بين الجماهير.