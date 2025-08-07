هل أخطأ محمد صلاح بطباعة علم مصر على حذائه؟

كتب – نور الدين ميفراني

استعرض النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، حذاءه الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا من متابعيه.

وجاء الحذاء بتصميم رائع، حيث طبع عليه اسمه بجانب علم مصر، وهو ما لفت أنظار عشاقه في نادي ليفربول وبقية العالم.

ويستعد صلاح لانطلاق الموسم الرياضي الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا يوم الخامس عشر من أغسطس الجاري وسط ترقب جماهيري كبير.

ويستعد صلاح لقيادة ليفربول في أولى مباريات الموسم الجديد، حيث يلتقي الفريق مع كريستال بالاس يوم الأحد المقبل في كأس الدرع الخيرية على ملعب "ويمبلي"، قبل انطلاق مشوار الدوري الإنجليزي أمام بورنموث.

وأثارت صورة تواجد العلم المصري على الحذاء جدلا كبيرا، حيث اعتبر البعض أن ذلك غير لائق ويسيء للعلم الوطني، وأن النجم المصري أخطأ بوضعه على حذائه، فيما اعتبر كثيرون أن ذلك يؤكد تواضع صلاح وتمسّكه بهويته الثقافية، خاصة مع انطلاق موسم جديد يأمل فيه عشاقه أن يواصل تألقه المعتاد.

لكن النجم المصري محمد صلاح ليس اللاعب الأول الذي يَنتعلُ حذاءً عليه صورة علم بلاده، فقد سبقه عدة لاعبين سواء مع أنديتهم أو المنتخبات الوطنية.

وتعتبر صورة العلم الوطني في الأحذية أمرا عاديا وطبيعيا لدى شركات الملابس الرياضية العالمية الشهيرة، التي غالبا ما تصمم طاقم اللعب للمنتخبات مستوحى من ألوان العلم الوطني (القميص والسروال والحذاء) وتضع عليها صورة العلم.

وكأشهر مثال يأتي النجمان العالميان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذان ينتعلان أحذية تحمل علمي الأرجنتين والبرتغال.

كما أن النجم الجزائري رياض محرز، لاعب السعودية الحالي، حين كان لاعبا في مانشستر سيتي تلقى حذاءه الجديد وعليه علم الجزائر وخاض به مباريات الموسم دون أن يثير أي أزمة.

وأغلب المنتخبات تلعب بأحذية عليها علم بلدانها وحتى بعض النجوم يضعون علم بلادهم على أحذيتهم برفقة فرقهم كنوع من الاعتزاز بالانتماء لبلدانهم طالما لا يستطيعون وضعه على قميص أو سروال النادي.