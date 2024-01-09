نيجيريا تستدعي موفي لتعويض المصاب بونيفاس في أمم أفريقيا

قال الاتحاد النيجيري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن تيريم موفي، لاعب نيس الفرنسي، سيحل محل المهاجم المصاب فيكتور بونيفاس في تشكيلة المنتخب الوطني المشارك في كأس الأمم الأفريقية.

وكان غياب موفي، البالغ عمره 24 عاما وسجل ستة أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، عن تشكيلة نيجيريا التي أعلنت الشهر الماضي مفاجأة؛ نظرا لانضمامه للفريق في مباراتيه السابقتين في نوفمبر.

واستبعد بونيفاس، البالغ 23 عاما، من التشكيلة أمس الإثنين؛ بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها خلال المعسكر الإعدادي لنيجيريا في أبوظبي.