نيجيريا تستدعي موفي لتعويض المصاب بونيفاس في أمم أفريقيا
قال الاتحاد النيجيري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن تيريم موفي، لاعب نيس الفرنسي، سيحل محل المهاجم المصاب فيكتور بونيفاس في تشكيلة المنتخب الوطني المشارك في كأس الأمم الأفريقية.
وكان غياب موفي، البالغ عمره 24 عاما وسجل ستة أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، عن تشكيلة نيجيريا التي أعلنت الشهر الماضي مفاجأة؛ نظرا لانضمامه للفريق في مباراتيه السابقتين في نوفمبر.
واستبعد بونيفاس، البالغ 23 عاما، من التشكيلة أمس الإثنين؛ بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها خلال المعسكر الإعدادي لنيجيريا في أبوظبي.
وبونيفاس هداف باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني برصيد عشرة أهداف في 16 مباراة بالمسابقة هذا الموسم.
وتأتي إصابة بونيفاس بعد استبعاد لاعب الوسط ويلفريد نديدي إثر إصابته خلال فوز فريقه ليستر سيتي 2-صفر خارج أرضه على كارديف سيتي في 29 ديسمبر.
ويعاني كليتشي إيهيناتشو زميل نديدي في ليستر سيتي من الإصابة أيضا ولا يزال المهاجم يخضع للتقييم مع توقعات بجاهزيته للمشاركة في البطولة التي تبدأ يوم السبت المقبل.
وتستهل نيجيريا مشوارها في البطولة أمام غينيا الاستوائية في المجموعة الأولى يوم الأحد المقبل في أبيدجان.