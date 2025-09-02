المغربي سفيان أمرابط يرحل إلى الليغا

انضم النجم المغربي سفيان أمرابط إلى أحد أندية الدوري الإسباني لكرة القدم قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

وينشط أمرابط في صفوف فنربخشة التركي الذي انضم إليه نهائياً في شهر يوليو الماضي بعد شراء عقده من فريقه السابق فيورنتينا الإيطالي.

وأعلن نادي ريال بيتيس الإسباني التعاقد مع اللاعب المغربي سفيان أمرابط على سبيل الإعارة حتى شهر يونيو المقبل.

وجاء انتقال أمرابط صاحب الـ 29 عاماً إلى الليغا بمثابة خطوة مفاجئة قبل نهاية الميركاتو في تجربة جديدة لنجم المنتخب المغربي.

وبدأ أمرابط مسيرته في صفوف فريق الشباب بنادي أوتريخت الهولندي قبل تصعيده للفريق الأول ثم انتقل إلى فينورد الهولندي في صيف 2017 مقابل 4 ملايين يورو.

وانضم أمرابط إلى كلوب بروغ البلجيكي ثم رحل إلى هيلاس فيرونا الإيطالي ثم رحل إلى فيورنتينا.

وتألق اللاعب المغربي بصورة لافتة في كأس العالم 2022 وانضم إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2023 على سبيل الإعارة من فيورنتينا.

ولعب أمرابط 6 مباريات في الموسم الحالي، وسجل هدفاً مع فنربخشة التركي.