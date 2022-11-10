ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتجاوز فيرونا ويرتقي للمركز الثالث (فيديو)
يوفنتوس حقق الفوز الثامن مقابل 4 تعادلات وخسارتين.
ارتقى يوفنتوس إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوزه الثمين بنتيجة 1/0على فيرونا، اليوم الخميس.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي 1/1 بين الفريقين.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع مويس كين في الدقيقة 60 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من آدريان رابيو.
ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 28 نقطة من 14 مباراة، ويحتل المركز الثالث خلف نابولي المتصدر وميلان الوصيف.
ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مع لاتسيو يوم الأحد المقبل.
وحقق يوفنتوس الفوز الثامن مقابل 4 تعادلات وخسارتين.