ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتجاوز فيرونا ويرتقي للمركز الثالث (فيديو)

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع مويس كين في الدقيقة 60 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من آدريان رابيو.

ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 28 نقطة من 14 مباراة، ويحتل المركز الثالث خلف نابولي المتصدر وميلان الوصيف.