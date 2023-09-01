تغيير موعد قرعة كأس العالم للأندية في السعودية

وتستضيف مدينة جدة قرعة البطولة التي ستلعب في الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، والتي ستلعب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكان من المقرر إجراء القرعة يوم الخميس المقبل، إلا أنه تم تقديمها 48 ساعة لتقام صباح الثلاثاء.

ويشارك الاتحاد، بطل الدوري السعودي، بجانب الأهلي المصري بطل أفريقيا في مونديال الأندية.

كما يلعب أيضًا مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، وليون المكسيكي بطل كونكاكاف وأمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، ويتبقى بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد.