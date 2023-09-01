تغيير موعد قرعة كأس العالم للأندية في السعودية
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغيير موعد إقامة قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي ستقام في المملكة العربية السعودية.
وتستضيف مدينة جدة قرعة البطولة التي ستلعب في الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، والتي ستلعب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وكان من المقرر إجراء القرعة يوم الخميس المقبل، إلا أنه تم تقديمها 48 ساعة لتقام صباح الثلاثاء.
ويشارك الاتحاد، بطل الدوري السعودي، بجانب الأهلي المصري بطل أفريقيا في مونديال الأندية.
كما يلعب أيضًا مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، وليون المكسيكي بطل كونكاكاف وأمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، ويتبقى بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد.
وتنطلق البطولة بمواجهة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 ديسمبر المقبل.
وستقام مباريات الجولة الثانية يوم 15 ديسمبر، ثم نصف النهائي يومي 18 و19 ديسمبر.
وتُلعب المباراة النهائية يوم 22 من نفس ديسمبر.