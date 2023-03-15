رابطة الدوري الإسباني: تغيير الفيفا لنظام مسابقاته يظهر "تجاهله التام" للبطولات المحلية

وقبل الجمعية العمومية في رواندا، أعلن الفيفا، أمس الثلاثاء، زيادة عدد مباريات كأس العالم 2026 إلى 104 بدلًا من 64 في ظل زيادة عدد المنتخبات إلى 48.

وأقرَّ الفيفا إقامة كأس العالم للأندية كل 4 أعوام بمشاركة 32 فريقًا بدءًا من يونيو/ حزيران 2025.

وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان: "الفيفا يواصل سوء التصرف المتمثل في اتخاذ قرارات من جانب واحد بشأن جدول كرة القدم، ويتجاهل أهمية البطولات المحلية، ومجتمع كرة القدم بشكل عام".

وأضافت: "الفيفا يتجاهل الأضرار المحلية على بطولات الدوري حول العالم جراء هذه القرارات، ولم تتم مشاورة بطولات الدوري بشأن أي تغيير، خاصة كأس العالم للأندية".

وواصلت: "هذه القرارات لا تأخذ في الحسبان التأثير الرياضي والاقتصادي على البطولات الدوري المحلي والأندية واللاعبين بزيادة الجدول المزدحم في الأساس، والفيفا ينظر بعين الاعتبار إلى مجموعة صغيرة من الأندية واللاعبين".