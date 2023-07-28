كريم بنزيما يقود الاتحاد للفوز على الترجي بالبطولة العربية (فيديو)
سجل كريم بنزيما هدفا رائعا وصنع آخر في مباراته الأولى مع الاتحاد ليقود بطل السعودية للفوز 2-1 على الترجي التونسي في البطولة العربية للأندية لكرة القدم اليوم الخميس.
كان الترجي البادئ بالتسجيل في شوط أول سريع بتسديدة رائعة من أسامة بوقرة في الدقيقة 26 بعد اختراق من اليمين من النيجيري أنايو إيوالا.
وتلاعب بنزيما بدفاع الترجي ثم مرر كرة متقنة حولها حمد الله برأسه إلى الشباك ببراعة بعد تسع دقائق.
وأكمل المهاجم الفرنسي انتفاضة الاتحاد بتسديدته المذهلة بعد أن أجهض فريق المدرب نونو إسبريتو سانتو خطورة الترجي في الشوط الثاني عقب تحكمه في خط الوسط بنزول نغولو كانتي.
وسدد هداف ريال مدريد السابق كرة مذهلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55 ليحسم الفوز بعد أن أهدى زميله عبد الرزاق حمد الله تمريرة هدف التعادل في الدقيقة 35.
وغادر بنزيما الملعب في الدقيقة 70 وسط تحية حارة من الجماهير في الطائف.
ويتصدر الاتحاد بذلك المجموعة الأولى بثلاث نقاط متساويا مع الشرطة العراقي الذي تغلب 1-صفر على الصفاقسي التونسي في وقت سابق اليوم.