كريم بنزيما يقود الاتحاد للفوز على الترجي بالبطولة العربية (فيديو)

كان الترجي البادئ بالتسجيل في شوط أول سريع بتسديدة رائعة من أسامة بوقرة في الدقيقة 26 بعد اختراق من اليمين من النيجيري أنايو إيوالا.

وتلاعب بنزيما بدفاع الترجي ثم مرر كرة متقنة حولها حمد الله برأسه إلى الشباك ببراعة بعد تسع دقائق.

وأكمل المهاجم الفرنسي انتفاضة الاتحاد بتسديدته المذهلة بعد أن أجهض فريق المدرب نونو إسبريتو سانتو خطورة الترجي في الشوط الثاني عقب تحكمه في خط الوسط بنزول نغولو كانتي.

وسدد هداف ريال مدريد السابق كرة مذهلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55 ليحسم الفوز بعد أن أهدى زميله عبد الرزاق حمد الله تمريرة هدف التعادل في الدقيقة 35.