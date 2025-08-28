تحقيق رسمي.. 3 لاعبين يورطون الزمالك في أزمة كبرى

فتح الاتحاد المصري للكرة الطائرة تحقيقات رسمية في أزمة فريق الزمالك الذي غادر إلى الإمارات لخوض بطولة "بني ياس" الودية الدولية خلال الفترة بين 25 إلى 31 أغسطس الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة الزمالك إلى جانب الهلال السعودي وبني ياس الإماراتي بجانب منتخب الإمارات.

أخبار ذات علاقة جون إدوارد يتدخل.. 4 أزمات تهدد صدارة الزمالك

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة إحالة أحمد شعلان إداري فريق الزمالك إلى التحقيق بجانب إيقاف 3 لاعبين وإحالتهم للتحقيق، وهم أحمد أيمن عبد العظيم لاعب طلائع الجيش وأحمد فتحي لاعب بتروجت بجانب خالد إيهاب اللاعب المقيد في صفوف بتروجت تحت السن.

وفوجئ الاتحاد المصري للكرة الطائرة بمشاركة اللاعبين الثلاثة مع فريق الزمالك خلال البطولة الودية رغم إدراج أسمائهم ضمن البعثة المسافرة للإمارات والتي حصلت على قرار وزاري وموافقات حكومية رسمية للسفر.

أخبار ذات علاقة نشر الفيديو الأصلي.. الزمالك يبرئ جماهيره ويتخذ قرارا صارما (فيديو)

وضمت قائمة الزمالك التي غادرت يوم الاثنين الماضي للإمارات، كلاً من أحمد يوسف عفيفي ومحمد مجدي الجون وشريف الشرقاوي وياسين أبو الحسن ومروان الصافي وعبد الرحمن الشحات وأبو السعود إمام وإسلام عبد السميع ويوسف السيد ورولندو أبرو بجانب الجهاز الفني الذي يضم أحمد رمضان الجيزاوي مديرًا فنيًا، محمد عبد المنعم مدربًا عامًا، أحمد عوض مساعدًا للمدرب، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، محمد أكمل استشاريًا للعظام، إسلام الحوشي طبيبًا، شادي فهيم محللًا للبيانات، خالد خفاجة أخصائيًا للتأهيل والتدليك، أنس صالح معدًا بدنيًا، وسعيد أبو العلا مسؤولًا للمهمات.

أخبار ذات علاقة انتصاراتكم غير مقنعة.. أسامة حسني يصدم جمهور الزمالك (فيديو)

وبدأت وزارة الرياضة التحقيق في هذا الملف بجانب المطالبة بتقرير شامل من اتحاد الطائرة حول الأمر.

وأعلن الزمالك سفر الثنائي أحمد أيمن وأحمد فتحي ضمن قائمته، ولكن اتحاد الطائرة فتح التحقيق لكون إجراءات ضم الثنائي لم تكتمل للفريق الأبيض بخلاف أن القرار الوزاري الخاص بالبعثة لم يشمل اسم اللاعبين وفقاً لما أرسله مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب.